В вишлист: Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс выпустили мерч по мотивам фильма “Назад в будущее”

Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс создали свою коллекцию мерча по мотивам научно-фантастической трилогии “Назад в будущее”! Ограниченная серия включает в себя футболки, толстовки, шляпы, плакаты и коллекционные предметы с автографами звезд картины, а также с цитатами и знаковыми моментами из культовых фильмов.

Это коллаборация для фанатов, – говорит Майкл Джей Фокс. – Мы все продолжали слушать, как они хотят получить больше вариантов, как продемонстрировать свою любовь и преданность к “Назад в будущее”. И мы подумали, что такие вещи – просто идеальный способ. Наслаждайтесь.

Цены на одежду варьируются от 28 долларов (за кепку) до 65 долларов (за красную жилетку). Такой же жилет с автографов Майкла Джея Фокса обойдется фанату в 350 долларов, а вот постеры с росчерками обоих актеров, которые стоят 500 долларов, уже раскуплены.

Напомним, что в начале октября Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд воссоединились во время фестиваля Comic Con в Нью-Йорке спустя 37 лет после выхода первой части “Назад в будущее”. Они пообщались с поклонниками в формате пресс-конференции и вспомнили о съемках в картине.

Болезнь Паркинсона 61-летнему Майклу Джей Фоксу, наиболее известному по роли Марти Макфлая в культовой франшизе “Назад в будущее”, диагностировали еще в 1991 году. С тех пор он основал фонд исследования этого недуга, получил гуманитарную премию имени Джин Хершолт и почетную награду за выдающиеся филантропические заслуги, и никогда не переставал бороться с болезнью. Но окончательно Фокс ушел из кино в 2020 году, оставив за собой яркие роли в трех частях “Назад в будущее”, фильмах “Секрет моего успеха” и “Жертвы войны”, а также сериалах “Спин-Сити”, “Спаси меня” и “Хорошая жена”.

Интервью с актером, которое вышло в журнале People в конце октября, читайте здесь.

Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс