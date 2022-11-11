Мнение: Почему Путин не полетит на Бали?

Стало известно, что президент России Владимир Путин решил проигнорировать саммит G-20, который пройдет в индонезийской провинции Бали.

Почему Путин решил не лететь на Бали?

Потому что ему нечего сказать миру? А выслушивать претензии лидеров других стран из-за спецоперации России на Украине, охоты нет?

Потому что у Путина чересчур плотный график, в России много работы, не время прохлаждаться по сказочным местам, откуда отдыхающие любят постить фотки с тэгом #скозочноебали?

Потому что Путин уже не молод, а перелет на Бали отнимет чересчур много сил и здоровья? Оно ему надо?

На симке: Бали, фотография отсюда

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