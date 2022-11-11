Куда тянете? – Личное мнение

Бизнесмен Курбан Омаров наконец доделал ремонт в новой квартире и показал его всем.



Фото: Соцсети

Кому-то понравилось, кому-то нет, но главное, чтобы интерьер устраивал самого бизнесмена, а на всех не угодишь.

Все посмотрели, обсудили и забыли. Ну, или почти все. Ксюндель наверняка грызёт локти от злости.

Несмотря на то, что бывшая жена Омарова изо всех сил намекала, что это она тянула семью, пока муж занимался воспитанием Шантика, Курбан и без Ксюнделя живёт на широкую ногу.

Откуда деньги? Набизнесменил.

И в личной жизни у Омарова всё хорошо. Встретился пару раз с первой женой, воспитывает сына. Нашёл новую невесту, свозил её к родным.

Если объективно взглянуть на ситуацию, то Курбан совсем не выглядит неудачником, каким его считали многие во время брака с Ксюнделем.

Получается, это Бородина тянула мужа полежать на диване и сбегать в пельменную?

А теперь же, без бывшей жены, мужчина вырос, купил жильё и сделал ремонт.

С Курбаном тут всё понятно. А вот к Ксюнделю возник вопрос: а не ты ли, Ксюша с бревна, создаёшь такие условия в отношениях, когда мужчина ложится на диван?

А как у вас с этим? Что скажете о себе — куда тянете своих партнёров? А они — вас?

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