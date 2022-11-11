“Сами дохлые”: негодующий Тарзан прилюдно унизил фанатов-мужчин

Поддерживать тело

в форме и выглядеть моложе помогают регулярные тренировки и правильное питание.

Об этом муж Наташи Королевой стриптизер и актер Сергей Глушко, выступающий под

псевдонимом Тарзан, поговорил с ведущими шоу “Женский форум”. Кроме

этого, мужчина прилюдно обсудил поведение своих поклонниц и поклонников.

По мнению

52-летнего подкаченного мужа Наташи Королевой, зависть со стороны фанатов — неправильное

явление. Тарзан считает, что энергию для восхищения чужими людьми лучше

потратить на собственное самосовершенствование: встать с дивана и начать

заниматься. Он негодующе добавляет, что только через усилие можно стать лучше.

“Сидят и

говорят “вот козлы”, а сами дохлые”, — унизил фанатов-мужчин Сергей Глушко. Возлюбленный Королевой с досадой дал совет парням: “Идите в

зал и заработайте себе широкую грудь… Хотите кудри, как у меня — наденьте

парик”.

Наташа Королева и

Тарзан вместе уже 19 лет. Возможно, все эти годы Сергей Глушко стремился привить

Наташе полезные привычки. Удивительно, но супруга артиста совершенно не ревнует

его к работе, а наоборот, только поддерживает развитие шоу Тарзана.