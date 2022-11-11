 

Из-за долгов за ЖКХ могут изъять машину

11.11.2022, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Около 5% москвичей имеют задолженности по оплате услуг ЖКХ. Размер пеней по долгам за текущий год уже достиг 1,2 млрд рублей, сообщают в «Мосэнергосбыте». Каждый месяц к этой сумме в компании прибавляют по 12-14 млн рублей, или по 1,5 тыс. рублей с каждого должника.

Управляющие компании обязаны решать проблемы с должниками. Для этой цели они имеют право, даже не обращаясь в суд, сокращать объем предоставляемых услуг. Например, УК могут на время отключить должнику горячую воду, предварительно уведомив его. Еще один эффективный метод – установка заглушки в канализации.

Если управляющей компании не удается договориться с неплательщиком, она обращается в суд. Тогда с должником начинают работать судебные приставы, у которых полномочий значительно больше.

Так, в 2020 году москвича, проживающего в двухкомнатной муниципальной квартире, переселили в «однушку» из-за долга в размере 400 тыс. рублей. Должника метод расплаты «квадратами» устроил, он остался жить в квартире поскромнее.

В 2021 году у москвича, задолжавшего 175 тыс. рублей за квартиру в центре Москвы, был изъят элитный автомобиль. Но после погрузки машины на эвакуатор, средства на оплату долга сразу нашлись.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.21 / Греция отправила для разблокировки Суэцкого канала священный отряд из Фив

28.05.21 / Ходьба с помощью экзоскелета может улучшить функцию кишечника у людей с травмой спинного мозга

26.11.20 / История тройняшек, разлученных специально в рамках секретного научного эксперимента

27.07.22 / Мнение: Братская помощь

18.03.22 / Мнение: Помощник президента осталась в Израиле

20.01.22 / «Если вторгнутся, они заплатят»

20.09.21 / Градиент или клетка: какой маникюр в тренде на осень 2021 года

09.11.22 / Джулия Фокс рассказала, как отношения с Канье Уэстом повлияли на ее актерскую карьеру

14.06.21 / Астрологи назвали три знака, которым сложно построить отношения: как это исправить

03.03.21 / Скандалы: «Евраз» может разгневить Будду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика