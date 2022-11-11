 

«Плохие новости для президента» — семье Байденов грозит расследование в обновлённом конгрессе

11.11.2022, 9:55, Разное
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Главе Белого дома не следует надеяться, что законодатели забудут о подозрительных сделках, в которых участвовали он и его сын. Такое мнение в эфире Fox News высказал высокопоставленный участник комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. По словам конгрессмена, в начале следующего года республиканцы активно займутся этим вопросом.

С нами на связи конгрессмен из Кентукки и высокопоставленный участник комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. Конгрессмен, доброе утро. Вчера президент сделал несколько интересных комментариев о расследовании. По его мнению, американцы хотят двигаться дальше, что вы об этом думаете?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен от Кентукки: Я думаю, президент ошибается. Newsweek опубликовал опрос, в котором говорится, что 52 процента американцев хотят, чтобы было проведено расследование деловых операций семьи Байденов. Именно этим мы собираемся заняться при республиканском большинстве (в конгрессе.  ИноТВ).

У меня плохие новости для президента, если он полагает, что республиканцы, подобно демократам, будут закрывать глаза на торговлю влиянием семьи Байденов. Это то, что мы расследовали в течение нескольких месяцев, и в январе при республиканском большинстве мы готовы продвигать это дело вперёд и продвигать его с размахом.

Президент саркастически пожелал вам удачи в ваших расследованиях, а затем сделал бессмысленную отсылку к выпускному классу. Вы заставите Джо Байдена пожалеть об этом саркастическом высказывании?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Что ж, Джо Байден пожалеет о многих высказываниях. Он пожалеет, что говорил, что ничего не знал о деловых отношениях Хантера. У нас есть несколько человек, которые были непосредственно связаны с Хантером Байденом. Они собираются выступить (в конгрессе. ИноТВ) и объяснить, какую именно роль играл Джо Байден в некоторых из этих подозрительных сделок.

Президент также назвал комедией то, что республиканцы хотят расследовать деятельность его семьи, особенно Хантера Байдена. Ну, если президент думает, что уклонение от уплаты налогов, незаконное иностранное лоббирование, мошенничество с ценными бумагами — это комедия, тогда у него больной и извращённый ум.

Потому что я могу вам сказать: я сомневаюсь, что американцы посчитают очень смешным то, что Хантер Байден получает миллионы долларов с безымянных счетов в Китае и России, в то время как они прилагают огромные усилия, чтобы оплатить счета за электричество. Поэтому, на мой взгляд, Джо Байдену придётся очень быстро изменить мнение при республиканском большинстве.

Дата публикации 10 ноября 2022 года.


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