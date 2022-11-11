В десятках стран мира пройдут массовые протесты против вспышек на Солнце, которые способствуют глобальному потеплению

Всемирная экологическая организация Climate Action Foundation, сражающаяся с глобальным потеплением, объявила о планах провести 20 ноября массовые протесты против вспышек на Солнце.

Среди прочих факторов, именно они способствуют глобальному потеплению на Земле.

Планируется, что митинги состоятся в 16 городах США, а также в Осло, Брюсселе, Париже, Лидсе, Лондоне, Кёльне, Роттердаме, Амстердаме. Их суммарная численность по оценкам организаторов достигнет 6-7 миллионов человек.

Среди заявленных слоганов: перечёркнутое слово «Вспышки», фразы «Одно человечество. Одна планета. Один закон», «Солнце создавалось на благо человека. Кто превратил его во врага?» и тому подобное.

Климатические активисты на этот раз также решили намного лучше самоорганизоваться: заранее заказаны сотни автобусов, которые доставят их на место митинга, а в КНР заблаговременно напечатали свыше 200 тонн агитпродукции – плакатов, воздушных шариков со слоганами, листовок для раздачи прохожим и не только.

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