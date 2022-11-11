 

С доверенность, но без доверия: риелтор предупредил о рисках при покупке жилья

11.11.2022, 9:10, Разное
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Продажа квартиры – процесс довольно затруднительный и затянутый. Он может отнять у собственника не только много времени во время встреч с потенциальными покупателем, но и очень много нервов из-за неадекватных вопросов, требований и торгов.

Поэтому зачастую владельцы недвижимости поручают провести сделки риелторам, особенно актуально это для граждан, имеющих в собственности несколько домой или квартир. Однако сегодня сегодня роль посредников возросла еще больше.

Дело в том, что многие собственники квартир покинули Россию, поэтому совершать сделки по недвижимости они могут исключительно через третьих лиц. Разумеется, согласно закону, для этого требуется составить доверенность.

Меж тем, эксперты не рекомендуют однозначно доверять доверенностям и предупреждают граждан о потенциальных рисках при покупке жилья. Так, риелтор Олег Самойлов уверен, что у нового владельца квартиры могут возникнуть дополнительные трудности после покупки.

Об этом он рассказал ф эфире радиостанции “Говорит Москва”. Эксперт подчеркнул, что потенциальному покупателю следует внимательно проверить доверенность, если он готов купить квартиру через посредника. По его словам, документ могут попросту подделать.

Более того, существует еще один риск, даже если покупателю представят оригинал. Отсутствующий на сделке собственник может позже заявить, что от его имени совершили совсем не те действия, которые он хотел. Конечно, покупателю скорее всего удастся довиться правды в суде, однако на это уйдет много времени и сил.


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