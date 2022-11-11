«Страна.ua»: Украинские банки готовят к полному отключению электричества

Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту), сообщили местные СМИ.

Как информирует издание «Страна.ua» со ссылкой на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ), в котором прописаны сценарии, в которых для 14 системно важных банков на срок до месяца не гарантируется стабильное обеспечение регионов Украины электричеством.

Финучреждения обязали установить дизельные электростанции и топливо, а также резервные источники электропитания для работы центров обработки данных не менее чем на семь дней с постоянным пополнением запасов.

Ранее сообщалось, что из-за отключений светофоров на Украине зафиксировали всплеск ДТП.

Напомним, как заявил глава областной администрации Алексей Кулеба использование праздничной иллюминации запретили на всей территории Киевской области.

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