 

Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры в Винницкой области Украины

11.11.2022, 8:06, Новости дня
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Зафиксирована поломка объекта критической инфраструктуры в Винницкой области Украины вследствие попадания в него снаряда, сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов.

В своем Telegram-канале он пояснил, что утро пятницы началось с тревожной сирены. Зафиксировано попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. По его словам, жертв нет, на месте происшествия работают спасательные службы.

Тем временем в Киеве и 15 областях Украины продолжились веерные отключения электроэнергии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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