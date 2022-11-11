Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры в Винницкой области Украины
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Зафиксирована поломка объекта критической инфраструктуры в Винницкой области Украины вследствие попадания в него снаряда, сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов.
В своем Telegram-канале он пояснил, что утро пятницы началось с тревожной сирены. Зафиксировано попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. По его словам, жертв нет, на месте происшествия работают спасательные службы.
Тем временем в Киеве и 15 областях Украины продолжились веерные отключения электроэнергии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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