 

Мировые цены на нефть начали умеренный рост на резком замедлении инфляции в США

11.11.2022, 8:06, Новости дня
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Мировые цены на нефть в пятницу начали умеренно расти: инвесторы оценивают данные о резком замедлении инфляции в США.

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.07 растет на 0,22%, достигая 93,88 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 86,7 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть подталкивают вверх данные о замедлении годовой инфляции в США до 7,7% по сравнению с 8,2% месяцем ранее.

Кроме того, цены на нефть отходят от негатива из-за антиковидных мер Китая после охлаждения индекса потребительских цен в США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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