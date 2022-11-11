Мнение: Про качество войны

Продолжая вчерашнюю тему про “русские и война” каким-нибудь ярким примером – вспомнил нашего энциклопедиста, “ватоадмина” Тополева. Кто, как не он?

Цитата: “В последний год той войны Красная армия продемонстрировала чудеса на поле боя. Если самым тяжелым поражением немцев в Первой мировой стал Брусиловский (Луцкий) прорыв, то во Второй мировой самое тяжёлое поражение они потерпели в Белоруссии (операция “Багратион”). Раз за разом Вермахт терпел тяжёлые поражения, контратаки проваливались, целые армии попадали в окружение. Закончилось всё это, как известно, штурмом Рейхстага.

В 41-м воевала как будто другая армия. Чудовищные, никогда раньше в истории невиданные поражения – Белосток, Киев, Вязьма.

Может, у Красной армии в 41-м просто не было техники? Было, да ещё и сколько! По танкам РККА превосходила Вермахт в шесть раз, по самолётам – тоже в шесть, по артиллерии – втрое, по автомобилям – тоже втрое. Ничего даже близко похожего на советские КВ в Панцерваффе не было. А ещё у Красной армии имелось полмиллиона самозарядных винтовок (у немцев вообще не было), огромные запасы топлива, с которым у немцев всегда было плохо, три дюжины укрепрайонов, не считая старых петербургских фортов, речные флотилии с десятками боевых кораблей. Телефонных аппаратов на начало 41 года имелось 252 тысячи (к началу войны стало больше). Телефонного кабеля к войне заготовили 400 тыс. км. Радиостанций – 50 тысяч.

В общем, не сказать, что Красная Армия вступила в войну голая-босая. Да и людей в ней хватало – десять миллионов после мобилизации против четырёх миллионов у немцев. Небольшую часть сил приходилось держать на Дальнем Востоке и в Закавказье, но оставшихся всё равно было куда больше, чем у немцев.

Но факт: до конца 1941 года немцы потеряли 300 тысяч, Красная армия – в десять с лишним раз больше (Оверманс, Кривошеев, хотя цифры Кривошеева, скорее всего, занижены). Война началась в Молдавии и на польских границах, через шесть месяцев докатилась до Ленинграда, Москвы, Воронежа и Ростова.

О причинах этой катастрофы написано много. Мы сосредоточимся на одной: чудовищно низкий уровень подготовки советских командиров. Лётчики, не умеющие летать, танкисты, не умеющие водить танки, военные инженеры, не умеющие складывать дроби, артиллеристы, еле-еле читающие по складам – подробный рассказ о том, что из себя представлял командный состав РККА перед войной, удивит даже тех, кто не питает иллюзий насчёт советской действительности” (Василий Тополев).

Полный текст – у него на Бусти.