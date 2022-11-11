Как повторить макияж с «вампирской» блестящей кожей, покорившей Интернет

Макияж с “вампирской” блестящей кожей стал новым трендом, покорившим Интернет. Он выглядит очень эффектно. Создается ощущение, что ваша кожа мерцает и переливается разными оттенками под лучами света. Как повторить такой эффект? И какая косметика для этого необходима? В статье мы поделимся пошаговой инструкцией по созданию макияжа с “вампирской” кожей.

Подготавливаем кожу

Нанесите на кожу увлажняющее средство. Отдавайте предпочтение продуктам в виде геля, они не перегружают кожу и выравнивают ее текстуру. Дайте средству полностью впитаться.

Теперь покройте кожу увлажняющей базой под макияж. Вы можете сразу нанести поверх нее праймер со светоотражающими частицами. Иначе вам придется использовать большое количество хайлайтера, а это подчеркивает проблемы с кожей.

Создаем тон и блеск

Возьмите легкий тональный крем под естественный цвет вашей кожи. Смешайте его с жидким хайлайтером. Нанесите состав на влажный спонж и распределите по лицу равномерным слоем.

Если вы хотите добиться легкого сияния, то можете остановиться на данном этапе и считать свой макияж завершенным. Но если вы стремитесь к выраженному эффекту с переливающейся кожей, то переходите к следующим шагам.

Делаем сияние более ярким

Возьмите сухой хайлайтер с блестками. Аккуратно поскоблите его ножом. У вас получится крошка, которую необходимо нанести на лицо с помощью широкой кисточки или пальцев.

Этот метод позволяет наносить на кожу не пигмент хайлайтера, а исключительно блестящие частицы.

Добавляем шиммер

Вы можете подчеркнуть выступающие части лица еще большим сиянием. Для этого нанесите на скулы и лоб шиммер с крупными мерцающими частицами. В свете ярких ламп или солнечных лучей ваша кожа будет выглядеть волшебно!

Если вы не любите средства с крупными блестками, то используйте спреи-фиксаторы для макияжа с эффектом мерцания. В них обычно используются мелкие частицы, и эффект получается более естественным.

Спреи также подойдут для воспаленной кожи с расширенными порами. Крупные блестящие частицы будут привлекать внимание к этим проблемам.

Придаем блеск открытым участкам тела

Нанесите немного глиттера на открытые участки тела, чтобы они резко не контрастировали с лицом. Добавьте блесток на ключицы, плечи, руки и шею. Вы можете выбрать продукт с крупными или мелкими частицами. Макияж с “вампирской” кожей готов!

Заключение

Этот макияж будет выглядеть завораживающе при ярком освещении. Он подойдет для вечеринки или солнечного дня.