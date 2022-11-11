Новый iPhone уже не по карману — японцы активно переходят на подержанные смартфоны

Япония всегда была ключевым рынком для сбыта новейшей продукции компании Apple, однако ослабление курса японской йены негативно отразилось на покупательной способности местного населения. В результате японцы начали всё чаще выбирать старые модели iPhone, которые можно купить дешевле новых. И это способствует активному развитию в стране рынка подержанных смартфонов, передаёт CNA.

Ослабевший курс йены ударил по спросу на новые iPhone в Японии, которая является основным рынком сбыта для Apple. Поклонники продукции Apple в этой стране теперь нашли способ заполучить свои мобильные телефоны без огромных затрат.

Четыре года японские покупатели охотно раскошеливались на новейшие гаджеты. Но теперь падающий курс иены сделал новые iPhone для некоторых недоступными. И это приводит к растущей торговле подержанными смартфонами на одном из основных рынков Apple.

В июле компания Apple почти на одну пятую часть увеличила цену на iPhone 13 базового уровня. Укрепление американского доллара по отношению к другим мировым валютам, и особенно к японской иене, ещё больше раскручивает спираль цен.

Высокая цена при этом удерживает многих японских покупателей от приобретения новых моделей iPhone. Вместо этого они выбирают старые модели по разумной цене в магазинах секонд-хенд.

ПОКУПАТЕЛЬ: Я думаю, что новые айфоны слишком дорогие. Последняя модель стоит около 140 тысяч иен (946 долларов), а некоторые модели продаются почти за 200 тысяч иен (1350 долларов). Я считаю, что для гаджета, которым мы будем пользоваться всего два или три года до того, как заменить на новый, это слишком дорого.

ПОКУПАТЕЛЬ: Я не ищу самый качественный iPhone. Я купил iPhone 8, который обошёлся мне чуть дороже 10 тысяч иен (66 долларов). Так что для меня это не такая уж большая нагрузка.

Японская компания Belong, которая занимается продажей бывших в употреблении телефонов и планшетов через интернет, зафиксировала рост средних продаж на своём сайте электроники после того, как Apple повысила цены в июле.

В её оживленном операционном центре в окрестностях Токио ряды рабочих за длинными столами заняты распаковкой партий бывших в употреблении телефонов, их чисткой и тестированием их функций. Затем телефоны фотографируются с разных ракурсов для продажи в интернете, а затем упаковываются и отправляются покупателям.

ДАЙСУКЭ ИНОУЭ, генеральный директор Belong: Учитывая влияние недавнего падения иены, самая низкая цена на новый iPhone преодолела психологический барьер покупателей в 100 тысяч иен (676 долларов), и я думаю, что это одна из причин (почему рынок подержанных iPhone находится на подъёме).

Иноуэ считает, что размер рынка в Японии всё ещё имеет большие возможности для роста, и он надеется продвигать бывшие в употреблении iPhone среди большего числа женщин и пожилых покупателей, а не только среди нишевой группы технически подкованных клиентов, которым нужен второй iPhone.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2022 года.