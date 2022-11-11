 

Наташа отвратила от женщин: любовника Фриске Попова засняли во время утех со смазливым красавцем

11.11.2022, 6:30, Разное
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Вероятно, непростой характер младшей сестры Жанны Фриске сделал свое дело. И Саша Попов – человек с тонкой душевной организацией – не вынес бабской склочной сущности. Наташа своими выходками могла просто отвратить Сашу от женщин. И теперь его все чаше видят в компании смазливых молодых людей. Мужики лучше и глубже понимают друг друга.

Только что певца засняли вместе с красавчиком по имени Виктор. Попов в этот момент так вывалил рабочий язык, что стало понятно: талантливый человек талантлив во всем. С таким языком можно и петь хорошо, и развлекаться качественно – любого размера леденец поместится, любая игрушка будет отшлифована до блеска!

Парни просто дурачились, но их утехи всех заинтриговали. И сразу стало интересно, что же на самом деле связывает любовника Фриске с симпатичным молодым человеком. Только ли близкая дружба, или же нежное проникновенное общение?

Попов отказался сказать о том, какое место в его сердце, душе и теле занимает эффектный молодой человек. Но намекнул, что им вместе очень хорошо, интересно и комфортно – мол, он обрел ту гармонию, которой всегда не хватало в союзе с Наташей Фриске.


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