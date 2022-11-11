 

“Из игровой борьбы в настоящую”: кто распускает кулаки в семье Пынзарь

11.11.2022, 6:30, Разное
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Экс-участница телепроекта
“Дом-2” Дарья Пынзарь часто делится подробностями воспитания детей в
своей семье. 36-летняя блогерша замужем за другим участником проекта Сергеем
Пынзарем, и вместе пара воспитывает двоих сыновей — Артема и Давида.

Характеры у
мальчиков, по рассказам Дарьи Пынзарь, совершенно разные: яркий темперамент и
упрямство Давида абсолютно противоположны альтруизму и мягкости Артема. Тем не
менее, Дарья старается давать детям одинаковые возможности для всестороннего развития.

Так, наследники
занимаются и творчеством, и спортом. Из последних увлечений мальчиков пользователи
отметили бокс. Давид и Артем уже полгода ходят на тренировки.

“Последние
полгода я постоянно в роли посла мира, потому что из игровой борьбы перерастает
в настоящую”, — рассказывает Дарья. Кроме этого, дети любят отрабатывать
друг на друге боксерские приемы, а папа Сергей часто и сам тренирует их борьбе.
Вот и получается, что в семье Дарьи Пынзарь трое мужчин распускают кулаки.

Поклонники часто интересуются,
хочет ли Дарья Пынзарь родить девочку. Блогерша старается не раскрывать эту
тему, но заявляет, что третий ребенок для нее — это большая ответственность, к
которой она пока не готова.


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