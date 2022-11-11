“Из игровой борьбы в настоящую”: кто распускает кулаки в семье Пынзарь

Экс-участница телепроекта

“Дом-2” Дарья Пынзарь часто делится подробностями воспитания детей в

своей семье. 36-летняя блогерша замужем за другим участником проекта Сергеем

Пынзарем, и вместе пара воспитывает двоих сыновей — Артема и Давида.

Характеры у

мальчиков, по рассказам Дарьи Пынзарь, совершенно разные: яркий темперамент и

упрямство Давида абсолютно противоположны альтруизму и мягкости Артема. Тем не

менее, Дарья старается давать детям одинаковые возможности для всестороннего развития.

Так, наследники

занимаются и творчеством, и спортом. Из последних увлечений мальчиков пользователи

отметили бокс. Давид и Артем уже полгода ходят на тренировки.

“Последние

полгода я постоянно в роли посла мира, потому что из игровой борьбы перерастает

в настоящую”, — рассказывает Дарья. Кроме этого, дети любят отрабатывать

друг на друге боксерские приемы, а папа Сергей часто и сам тренирует их борьбе.

Вот и получается, что в семье Дарьи Пынзарь трое мужчин распускают кулаки.

Поклонники часто интересуются,

хочет ли Дарья Пынзарь родить девочку. Блогерша старается не раскрывать эту

тему, но заявляет, что третий ребенок для нее — это большая ответственность, к

которой она пока не готова.