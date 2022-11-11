Мнение: Про командиров Красной армии

Тот же Тополев (ну грех не процитировать)

“Все предвоенные годы из Красной армии тщательно вычищали бывших царских офицеров (по одному только делу “Весна” в 1931 было расстреляно около тысячи человек) и пытались увеличить в командном составе долю рабочих и крестьян. В результате в 1929 году, к примеру, 81,6% принятых в военные школы сухопутных войск (в т.ч. пехотные – 90,8%, кавалерийские – 91,1%) имели либо начальное образование, либо не имели вообще никакого. Военные школы выпускали командиров (слово “офицер” вернётся уже в годы ВОВ). Только ближе к концу 30-х годов для поступающих в школы ввели требование в семь классов образования.

«Из крестьянина выработать командира нелегко, потому что мы его должны политически обрабатывать столь долго и столь серьезно, что эта задача становится иной раз не по силам», – жаловался нарком обороны Ворошилов. А рабочие не собирались променять «свой сравнительно приличный заработок на меньшую зарплату командира».

Действительно, жили красные командиры очень бедно. В 1924-м Реввоенсовет докладывал правительству: «При предельных окладах для младшего комсостава 18 рублей, для среднего 40 рублей и для старшего 60 рублей… получаемое ими содержание не составляет даже прожиточного минимума… Оклад не может обеспечить не только семьи, обреченные на все лишения полуголодного существования, но и их самих».

Из результатов проверки ленинградских артиллерийских училище: курсанты «не в состоянии самостоятельно работать с книгой… могут прорабатывать в час не больше трех страниц несложного материала учебника… очень медленно читают газету, иногда не понимая прочитанного… составляемые частью курсантов донесения почти невозможно понять». Артиллеристы, техническая интеллигенция тогдашней армии, не умели читать! «Нужно откровенно сказать, что из них полноценных командиров подготовить не удастся, даже если бы и был прибавлен им срок обучения». Чтобы хоть как-то справиться с нехваткой нормальных пушкарей, в 1937 году создали общеобразовательные школы с артиллерийским уклоном (существовали до 1955). К сожалению, до начала войны оставалось меньше четырёх лет.

«У нас имеются инженеры, техники, которые… не знают дробей», – заявлял Ворошилов. В 1936-м в Тульской оружейно-технической школе отменили выпускные экзамены по алгебре и геометрии, после того как половина курсантов получила двойки по арифметике.

Чтобы хоть как-то справиться с нехваткой кадров, начали принудительно переводить студентов гражданских вузов в военные училища под вывеской “комсомольских наборов”. Оказавшиеся в армии против своей воли, комсомольцы служили плохо и всеми способами пытались свалить из рядов краснозвёздных полков.

Вот что вспоминал будущий начальник Военной Академии имени Фрунзе генерал армии Стученко, в тридцатые годы ещё простой начштаба полка: «Командиром дивизии приехал к нам Иван Васильевич Селиванов. Это была колоритная личность. На царской службе он был кузнецом в коннице. С первых дней революции боролся за Советскую власть. Воевал храбро. За подвиги в Гражданскую войну был награжден двумя орденами Красного Знамени. Продвигался по служебной лестнице. А грамота, культура остались прежними. Разговаривать с Селивановым было невозможно: мы не понимали его, а он нас. Все его руководство сводилось к подписыванию бумаг. Но нести ему документ на подпись было пыткой: комдив читал по складам». Селиванов, между тем, закончил ту самую Академию Фрунзе, то есть получил высшее военное образование. До Академии он нигде не учился, даже в церковно-приходской школе…” и т.д. (Василий Тополев)

В чем прикол? Прикол, что с поправкой на 21 век, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.