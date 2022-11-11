Рай и ад – почему Тора молчит о них?

Еврейские мудрецы: спектр мнений

В первой главе Торы среди прочих сотворенных Всевышним сущностей упоминается и «сад в Эдене». В этом саду Всевышний посадил дерево Познания Добра и Зла и дерево Жизни. Еще написано, что из Эдена выходит река и орошает его. На этом все, ни о каких функциях, обычно приписываемых райскому саду, в Писании не упоминается, также не упоминается в Торе и ад. А вот в Талмуде, в многочисленных мидрашах, в «Зогаре» и в сотнях книг рай и ад предстают во всей красе.

Кто-то считает, что эти места находятся в определенной географической точке (на экваторе или у истока четырех великих рек, которые упомянуты в главе Берешит), а кто-то – что параллельно существуют и рай с адом в верхних мирах. Кто-то пишет, что наслаждение в раю и страдания в аду – исключительно духовные: неземное наслаждение от постижения все новых и новых тайн мироздания и жесточайшие муки от ярких образов совершенных при жизни гадостей и их последствий. А кто-то настаивает, что тело как «компаньон» души во всех человеческих свершениях также получает свою долю как удовольствий, так и мук. Ну, само собой, не совсем материальное тело, а та часть нашей духовности, что огрубела от постоянного пребывания среди материального. Самое подробное описание обоих можно найти в книге Нахманида «Врата воздаяния» («Шаар а-гмуль»).

В чем сходятся все мнения, так это в том, что рай и ад – суть временные пристанища для душ. В аду души очищаются от «накипи» грехов, а в раю души наслаждаются тем, что постигают Творца и Его деяния. И все это в ожидании Дня Суда, когда каждый получит не только по заслугам его, но и за все последствия поступков, которые совершил при жизни. Кто-то одним грубым замечанием «подрезал крылья» ближнему, и с тех пор жизнь того покатилась под откос, а, следовательно, и жизнь детей его и внуков, и за это все настанет время платить по счетам в конце времен. А кто-то, как рабби Шломо Ицхаки, написал разъяснения к Писанию и Талмуду, и многие поколений евреев благодаря этому учили Тору. И в конце истории человечества, настанет время воздать раввину и за труды, и за их результаты… А пока душа его пребывает в райских чертогах.

Сплошные вопросы

Само собой все это вызывает множество вопросов. Во-первых, отчего Тора не мотивирует нас к соблюдению Высшей воли описанием адских мук и райских наслаждений? Почему о награде за исполнение заповедей говорится намеком, а арсенал угроз ограничивается смертью или сокращением лет жизни? А ведь как было бы убедительно, если бы Сам Творец изложил перспективы нарушения Его воли после гробовой доски! Смерть – сильный мотиватор, бесспорно, но мощнейшие страдания души, которой показывают всю низость плохих поступков, всю корыстность их, всю подлость, черствость и жестокость – о, это еще сильнее! Отчего же Тора не воспользовалась этим средством?

Во-вторых, как можно говорить о протяженности наказания или награды, когда речь идет о духовном мире? В материальном мире существует время, здесь события могут длиться, перетекать одно в другое и т.д. Но в духовных мирах времени нет, и как прикажете понять законы траура, в которых акцент на первый после смерти год существует именно потому, что душа грешника за год проходит все круги ада?

В третьих. Может, это вообще не резон, но, раз уж свидетельства испытавших на себе так называемую «клиническую смерть» используются как еще один аргумент в пользу доказательств существования духовных миров, как объяснить то, что практически любой переживший это событие описывает прием, оказанный ему на небесах, как чрезвычайно теплый, любящий, ласковый? А где же черти с вилами, бурлящие котлы? Быть может, такой прием происходит до суда, а после небесного суда (который в их случае или вовсе не происходил, или постановил, что душе еще рано покидать этот мир) возможны разные варианты?

Смерть как поэтапный процесс

Возможно, один из ответов на все подобные вопросы заключается в том, что умирание человека – процесс более поэтапный, чем видится с нашей, материальной стороны. Душа, «сросшаяся» с телом, постепенно отделяется от теряющего форму и умелость куска плоти, а само это отделение сопровождается духовными переживаниями переходного периода. Да, у души нет времени, да только она еще не перешагнула ту грань, за которой все телесное становится для нее чуждым. Она еще живет событиями, носящими сильную эмоциональную окраску. И хоть эмоции – это атрибут тела и его нервной системы, они близки к духовному. Душа еще «мыслит» категориями свершений в их материальном выражении, когда показатель успеха – результат. Таким образом, быть может, от того, как сам человек воспринимал свои поступки в течение жизни, зависит и то, как его душа, взращенная на таком восприятии, будет судить саму себя! Ведь теперь его эго, его страсти, его гордыня уже практически не способны помешать объективному восприятию его поведения, остается только душа с ее видением, с ее приобретенными критериями добра и зла.

А уж как это выглядит там, за гробовой доской, можно прочитать у наших мудрецов. Они используют образы, термины из кабалы, имена ангелов и многое другое, в чем я, признаться, не вижу противоречия написанному выше. На то они и мудрецы, чтобы излагать непостижимое в форме, которую мы можем воспринять. Но суть остается сутью: «Человек уходит в свой мир». Что значит «свой»? В тот, который построил себе при жизни. В том числе и создав восприятие того, каким он должен был быть в идеале.

И только на Конечном Суде его представления об Истине уже не будут играть роли, там будет торжество объективной справедливости, каноны которой устанавливает только Высший Судья.