 

«В пределах досягаемости» — Европе предрекли приближение к пику инфляции

11.11.2022, 5:49, Разное
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Рекордная инфляция в еврозоне уже почти достигла своего максимума, заявил в интервью CNBC член совета управляющих ЕЦБ и руководитель Центробанка Мальты Эдвард Шиклуна. Он также предположил, что снижению цен может способствовать окончание конфликта на Украине.


AP

Пик инфляции в еврозоне находится «почти в пределах досягаемости». Такое мнение в интервью CNBC выразил член совета управляющих ЕЦБ и руководитель Центробанка Мальты Эдвард Шиклуна.

ЕС уже около года борется с растущей инфляцией, которая усилилась с началом спецоперации на Украине. В сентябре 2021 года общий рост цен в зоне евро составил 3,4%, что являлось 13-летним максимумом. Впоследствии этот показатель быстро увеличивался и достиг исторического значения в 10,7% в прошлом месяце, отмечает телеканал.

Тем не менее Шиклуна считает, что рост цен может вот-вот замедлиться. В то же время высокопоставленный чиновник предупреждает, что существует много неопределённостей и что ЕЦБ по-прежнему зависит от поступающих данных.

Европейский центральный банк опубликует новые экономические прогнозы в середине декабря, когда он собирается принять очередное решение по процентной ставке. Ещё в сентябре организация прогнозировала, что в этом году уровень инфляции составит 8,1%, а в следующем — 5,5%.

«Тот факт, что США и Германия упоминают слово «мир», не означает, что он наступит завтра. Но факт того, что инвесторы слышат это слово, сам по себе является позитивным событием», — заявил Шиклуна, подразумевая, что окончание российско-украинского конфликта может привести к снижению цен.

Ранее появилась информация, что власти США призвали Киев показать, что он готов урегулировать конфликт дипломатически. Президент Украины Владимир Зеленский обозначил пять условий переговоров с Россией, напоминает CNBC.

Любое прекращение огня помогло бы с поставками продовольствия. Кроме того, цены на энергоносители, стремительное подорожание которых стало основным фактором повышения инфляции в еврозоне, за последние несколько месяцев более-менее стабилизировались и уже далеки от своих исторических максимумов, наблюдавшихся в августе, считает телеканал.

Согласно свежим данным, в октябре в государствах еврозоны индекс потребительских цен вырос меньше, чем ожидалось. Вероятно, это свидетельствует о том, что, хотя инфляция всё ещё находится на высоком уровне, она начинает идти на спад, заключает CNBC. 


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