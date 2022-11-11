Астрономы призывают НАСА отправить зонд для проверки астероидов на наличие инопланетных технологий

Таинственный объект, который пролетел через Солнечную систему в 2017 году, по мнению астронома из Гарварда Ави Леба, был создан внеземной цивилизацией.

Теперь ученый призывает НАСА отправить зонд для встречи со следующим межзвездным странником.

В октябре 2017 года был замечен таинственный объект шириной около 100 метров, проходящий через нашу Солнечную систему. Астрономы выяснили, что объект, получивший название Оумуамуа, прибыл из другой звездной системы.

Некоторые исследователи даже предположили, что Оумуамуа, который ускорялся при прохождении мимо Земли, мог быть межзвездным зондом, запущенным инопланетной цивилизацией. Были даже предположения, что объект проскочил сквозь «кротовую нору» в пространстве, так как объект вошел в Солнечную систему со огромной скоростью 87,3 км/сек. Обычно астероиды летят со скоростью около 20 км/сек.

Теперь ученые предлагают поближе рассмотреть другого межзвездного странника, который «осмелится» пройти через Солнечную систему.

Группа ученых предложила, чтобы НАСА занялось вопросом подготовки космического корабля к встрече со следующим объектом типа Оумуамуа, если тот появится в наших краях. Если мы уже способны достигать и таранить космические объекты, то почему бы нам не замахнуться на межзвездных странников, считают ученые.

Астроном из Гарварда Ави Леб когда-то первым предположил, что Оумуамуа имеет искусственное происхождение. Он считает, что таинственный гость может быть каким-то образом связан с недавним всплеском наблюдений НЛО американскими военными, а также пилотами коммерческих рейсов.

Теперь аспирантка Лоэба Амира Сираджа предложила организовать миссию по изучению следующего Оумуамуа. Она считает, что любая такая миссия потребует быстрого реагирования от НАСА:

– Для объекта размером с Оумуамуа полет займет пару месяцев, а для объекта, который в 10 раз тусклее Оумуамуа, полет займет пару недель, поэтому NASA нужно будет очень быстро принять решение.

Возможно, межзвездный объект уже здесь, на Земле, поэтому нужно быть готовыми в любой момент отправить космический зонд на встречу астероиду.

В январе 2022 года исследователи предложили отправить космический зонд вдогонку за Оумуамуа, чтобы через 26 лет настигнуть его и тщательно изучить. По мнению некоторых исследователей, сейчас этот объект находится далеко за пределами Солнечной системы, поэтому подобная миссия будет невыполнима. Лучше не теряя зря времени и ресурсов подготовиться к встрече с новыми межзвездными гостями и хорошенько изучить их на наличие инопланетных технологий.