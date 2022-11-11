Каждый пятый, переживший клиническую смерть, рассказывает, что выходил из своего тела

Исследование показало, что 20% людей, оказавшихся на грани жизни и смерти – переживших состояние клинической смерти, ощущали так называемые внетелесные переживания, которые являются частью околосмертного опыта.

Они в частности рассказали, что чувствовали, как “выходят” из своего тела и наблюдают со стороны за работой бригады реаниматоров. Они также описывали, что не ощущали в тот момент боли и страданий.

Как правило подобное происходит с людьми, у которых останавливается сердце и эти внетелесные переживания возникают в моменты между остановкой сердца, когда они находятся без сознания или умирают, и получением спасительной сердечно-легочной реанимации.

Исследователи четко отличают околосмертные переживания от галлюцинаций, бреда, снов или иных видений.

– Эти осознанные переживания нельзя считать уловкой неупорядоченного или умирающего мозга, это скорее уникальный человеческий опыт, возникающий на пороге смерти, – считает ведущий автор нового исследования доктор Сэм Парния.

Его команда из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета представила свои результаты на днях на симпозиуме в рамках научных сессий Американской кардиологической ассоциации в Чикаго.

Парния говорит что результаты опросов свидетельствуют о том, что у некоторых людей есть “уникальный внутренний сознательный опыт, включая осознание без страданий”, после момента физической смерти.

Эти необычные переживания, а также повышенная мозговая активность в момент смерти наводят на мысль, что человеческое сознание может сохраняться в каком-то качестве и после смерти физического тела.

Исследователи во главе с Сэмом Парния проанализировали данные 567 пациентов британских и американских больниц, у которых произошла остановка сердца и которым была сделана сердечно-легочная реанимация в период с мая 2017 года по март 2020 года.

Кроме того, они изучили истории 126 пациентов, переживших остановку сердца, но не находящихся в этот момент в больнице.

Также были изучены данные о мозговой активности больничных пациентов, переживших клиническую смерть, и были выявлены всплески мозговой активности до срабатывания сердечно-легочной реанимации, включая гамма—, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны – это те же самые волны мозговой активности, которые могут возникать у живых людей при выполнении сложных мыслительных процессов.

Известно, что после смерти мозг запускает серию сигналов “растормаживания”, которые открывают новые пути к памяти и воображению.

– Ученые пока не понимают эволюционной цели этого процесса, но он поднимает “интригующие вопросы о человеческом сознании даже после смерти, – отметил Парния.

Ученые только начали считаться с понятием сознания как нечто большее, чем просто побочный эффект функционального мозга. В своем заявлении Парния призвал к дальнейшему изучению конкретных биомаркеров “клинического” сознания.