 

“Ушел к Камиле”: Маленькая тихушница Валиева прибрала к рукам чужого мужчину

11.11.2022, 5:05, Разное
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Долгое время отношения юной фигуристки с известным музыкантом Иваном Дмитриенко были на уровне слухов: звезды действительно тесно общались, при этом у 17-летнего певца была девушка – блогер Саша Айс. Камила Валиева была фанаткой творчества артиста, а потом познакомилась с ним лично и началась, как утверждал сам исполнитель хита “Венера-Юпитер” крепкая дружба.

Иван Дмитриенко поддерживал свою маленькую подругу во время допинг-скандала, а она снялась в его клипе, где он даже сделал ей предложение. Но вчера в СМИ появились новости о том, что спортсменка все же встречается с юношей. Их держащимися за ручку заметили на улицах Москвы.

Судя по разлетевшейся по Сети фотографии, Камила Валиева в прямом и переносном смысле прибрала к рукам чужого мужика. Пятый канал пишет, что новое видео, которое вышло у Саши Айс, буквально кишит намеками о расставании. Это заметили и фанаты, которые стали в комментариях поддерживать своего кумира и ругать музыканта, а также фигуристку.

“Надеюсь, Ваня не ушел к Камиле, максимально странно было бы. Осуждаю, если это так. Как же грустно осознавать, что Саша и Ваня расстались. Он теперь с Камилой тусит. Все отсылки к Ване. Давайте не будем отправлять ей фото Вани и Камилы”, – пишут пользователи.

Сама спортсменка пока ведет себя как тихушница и никак не реагирует на появившуюся информацию. Примеру Камилы Валиевой последовал и певец, а поклоннику ждут, когда все участники этой истории внесут ясность в происходящее.


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