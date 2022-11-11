Семейная драма орлицы Милды из Латвии
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природы в прямом эфире следит за орлиным гнездом в Дурбе. Семейная драма разворачивается
вокруг орлицы Милды.
После исчезновения
партнера Милды орла Раймиса, в гнезде поселился самец, которому дали кличку
Мистер К. Но, кажется, отношения в паре не сложились, последний раз Мистера К
видели 18 февраля 2022 года.
Уже 20 февраля к
Милде подселился самец Волдис, и 15 марта Милда снесла первое яйцо, а 18 марта
второе. К сожалению, оба яйца были съедены другой птицей. Молодая самка бурно
искала территорию для гнездования.
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