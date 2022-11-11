Семейная драма орлицы Милды из Латвии

Латвийский фонд

природы в прямом эфире следит за орлиным гнездом в Дурбе. Семейная драма разворачивается

вокруг орлицы Милды.

После исчезновения

партнера Милды орла Раймиса, в гнезде поселился самец, которому дали кличку

Мистер К. Но, кажется, отношения в паре не сложились, последний раз Мистера К

видели 18 февраля 2022 года.

Уже 20 февраля к

Милде подселился самец Волдис, и 15 марта Милда снесла первое яйцо, а 18 марта

второе. К сожалению, оба яйца были съедены другой птицей. Молодая самка бурно

искала территорию для гнездования.