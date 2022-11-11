 

Мнение: Странности под Херсоном

11.11.2022, 5:04, Разное
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Я, честно говоря, не понял прикола. Вчера этак торжественно, через телевизор, в форме при полном параде, фельдмаршал обороны и человек-командующий по очереди объявили, что они, дескать, тут взвесили все за и против, и потому решили, что надо всем переправляться “на левый берег Днепра”. Хорошо, все поняли.

После чего повисла какая-то непонятная пауза на сутки. Судя по скудным сообщениям, как-то никто никуда особо не двигался: и ВСУ не наступали, и российские войска типа находились в раздумьях – чи переправляться, чи не переправляться?

Чего ждали, спрашивается? Начались уже какие-то перешептывания, что, может, вообще весь приказ “уходить из Херсона” был типа такой или шуткой, или “военной хитростью” – а на самом деле “никто никуда не идет…” И вот уже ближе к ночи вроде как российские войска начали-таки переправляться, сгрудились у переправы и уцелевших мостов… Тут по ним ВСУ и ударили.

И чего теперь? И вообще: а объявлять заранее по телевизору о крупной и непростой войсковой операции по ОТСТУПЛЕНИЮ (чтобы противник придумал, что с этим делать) – это такое новое русское слово в военной науке?

Источник: Размышления вольного социолога


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