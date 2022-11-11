Proletären – Швеции не нужно НАТО для мира – это Швеция нужна альянсу для войны

Членство в НАТО не нужно Швеции для сохранения мира, и утрата нейтралитета не укрепит её безопасность, пишет Proletären. Наоборот, это Швеция нужна альянсу для размещения на её территории ядерного оружия и военных баз. Тем не менее и прошлое, и нынешнее правительство скандинавской страны с одинаковым рвением стремятся ускорить вступление в трансатлантическое военное объединение.



AP

На прошлой неделе прозвучал один из самых честных и опасных комментариев, которому следовало бы стать частью обсуждения вопроса членства Швеции в НАТО, но который обернулся чистой воды пропагандистской кампанией, направленной на скорейшее вступление скандинавской страны в военный альянс США. Он был произнесён в виде замаскированного профессионального совета. Это был призыв от одного из самых опасных людей Швеции человеку, формально являющемуся самым влиятельным политиком страны, который внимательно прислушивался. Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден порекомендовал премьер-министру Ульфу Кристерссону воздержаться от каких-либо ограничений в связи со вступлением страны в НАТО, то есть правительство не должно отказываться ни от постоянных баз НАТО в Швеции, ни от размещения ядерного оружия на шведской земле, пишет Proletären.

Это немалый акт государственной измены со стороны главнокомандующего, который настолько стремится передать шведский суверенитет над своей территорией хозяевам в Вашингтоне, что не хочет, чтобы такие мелочи, как ядерное оружие, могли этому помешать. Характерно и то, что именно Бюден высказал то, что до сих пор было табу в натовской пропаганде. До решения социал-демократического правительства подать заявку на членство в НАТО главком официально занимал нейтралитет. Тем не менее, как только социал-демократы официально приняли решение выбросить 200 лет мира и неприсоединения на свалку, нейтральная позиция главного военного оказалась столь же убедительной, как и позиция Швеции во время холодной войны, пишет Proletären.

Как только решение было принято, Бюден хвастался тем, как он недвусмысленно советовал тогдашнему министру обороны Петеру Хультквисту и остальным членам кабинета министров включить Швецию в ядерный альянс США. И в отличие от политиков — социал-демократов, Бюден может говорить ясно. Партийная верхушка пошла наперекор своим членам в ходе фарсового внутреннего «процесса», чтобы изменить собственное решение по НАТО. Но ни о каком ядерном оружии на территории Швеции даже не смели заикаться, так как настроения против его размещения среди социал-демократических низов ещё сильнее, чем против самого НАТО. Наоборот, подчёркивалось, что ни о каком ядерном оружии на шведской земле не может быть и речи, указывает издание.

Теперь официальный представитель социал-демократов по внешней политике Морган Йоханссон требует, чтобы консервативный министр обороны Пол Йонссон разъяснил позицию нового правительства, поскольку и Йонссон, и премьер-министр Кристерссон подпевали, соглашаясь с советом главкома. Однако это возмущение Моргана Йоханссона — напускное. Социал-демократы несут очень большую ответственность за то, что поставили страну в такое опасное положение, ведь теперь за завесой тумана и паникёрства о том, что РФ якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность. НАТО является ядерным альянсом, и уже в июне этого года тогдашний министр иностранных дел Анн Линде написала письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором уверяет, что «Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне, который включает решающую роль ядерного оружия», пишет Proletären.

Тем не менее и социалисты, и консерваторы делали вид, что само собой разумеется, что ни ядерное оружие, ни какие-либо постоянные базы НАТО на территории Швеции размещаться не будут, ведь такие оговорки в отношении НАТО есть же у Дании и Норвегии. Но мы увидели, чего они стоят, когда Норвегия в прошлом году подписала двустороннее дополнительное соглашение с Соединёнными Штатами о размещении четырёх военных баз, которые не подпадают под действие норвежского законодательства. Дания тоже в ходе прямых переговоров с США разрешила американцам открыть военные базы на своей земле, указывает Proletären.

Однако же главком не хочет, чтобы правительство даже просило НАТО не размещать ядерное оружие, чтобы никоим образом не снижать шансы Швеции фактически стать мишенью и прифронтовым государством в возможной прямой войне между США и Россией. Здесь также следует упомянуть о неудачном времени подачи заявки Швеции в НАТО, поскольку внешне единый трансатлантический фронт, нацеленный на продолжение поставок оружия на миллиарды долларов для растягивания украинского конфликта, выглядит всё более хрупким. В преддверии промежуточных выборов в США Джо Байдену пришлось столкнуться с внутренней критикой и призвать правительство Зеленского начать переговоры с Россией — хотя бы для того, чтобы продолжать получать поддержку от стран Евросоюза. А после президентских выборов через два года Швеция вполне может застрять в военном союзе под руководством США, где именно Дональд Трамп снова будет распоряжаться ядерным чемоданчиком, пишет Proletären.

Но ни главнокомандующего Бюдена, ни премьер-министра Кристерссона это не беспокоит. На прошлой неделе лидер страны послал об этом чёткий сигнал, когда объявил, что Швеция рассматривает возможность прекращения статуса наблюдателя за Конвенцией ООН о запрещении ядерного оружия. Как отмечается, в 2017 году Швеция приняла эту Конвенцию, но два года спустя под давлением США и НАТО не захотела её ратифицировать.

Новое шведское правительство также ещё больше стало лебезить перед Турцией. В эти дни Кристерссон находится в Анкаре и встречается с президентом Эрдоганом. Перед визитом новоназначенный министр иностранных дел Тобиас Билльстрём дистанцировался от курдских организаций PYD и YPG из-за их связей с РПК, которую США и ЕС считают террористическими. «Главной ценностью является членство Швеции в НАТО и важность достижения нами успеха в переговорах между Турцией, с одной стороны, и Швецией и Финляндией, с другой», — заявил Биллстрём, пишет Proletären.

Эти заявления снова вызвали бурю критики, хотя запрет на поддержку PYD и YPG со стороны Швеции уже был включён в трёхстороннее соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией, которое Анн Линде подписала на саммите НАТО в Мадриде в июне, равно как и то, что Швеция сможет возобновить экспорт оружия в Турцию. Но в то время вопросы размещения ядерного оружия и натовских баз на шведской земле всё ещё считались чем-то вроде преувеличений и неточностей, в чём обвинялись немногочисленные голоса несогласных со стороны бури пропаганды. Вместо этого канал SVT нам сообщал, что Швеция вполне может продолжать работать над ядерным разоружением, будучи членом НАТО. Однако именно это говорят мирные голоса: Швеции не нужно НАТО для мира — это Швеция нужна альянсу для войны, резюмирует Proletären.