 

Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки

11.11.2022, 3:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тина Канделаки по праву считается одной из самых известных женщин страны. Она прошла тернистый путь от рядовой ведущей одного из грузинских каналов до звезды российского медиапространства, прославилась как журналистка и общественный деятель, построила блестящую карьеру на телевидении. Не менее насыщенной всегда была и личная жизнь знаменитости.

Первую серьезную любовь телеведущая встретила еще на заре своей карьеры в столице. Звезде было всего 22 года, когда судьба свела ее с предпринимателем Андреем Кондрахиным. Будущие супруги познакомились на телестудии, куда мужчина приехал с целью заказать рекламу, с тех пор не расставались. Взаимная симпатия переросла в серьезные отношения, а через пару лет – в свадьбу.

В 2000-м Тина подарила мужу дочь Меланию, а в следующем году родила сына Леонтия. Несмотря на появление наследников, супругам не удалось сохранить отношения. Брак распался в 2010 году. Поговаривали, якобы одной из причин для расставания стали измены Канделаки.

В Сети не раз ходили слухи, что в семье случился разлад. Однако в 2006-м личная жизнь телеведущей особенно заинтересовала общественность. Она попала в серьезное ДТП в Ницце вместе с Сулейманом Керимовым и поначалу отрицала свое присутствие в машине с миллиардером. Сплетники тут же начали приписывать Канделаки и Керимову роман, но звезда опровергла слухи и заявила, что их с олигархом связывают только приятельские отношения.

Как бы там ни было, через четыре года после громкой истории грянул развод. Тина нелегко переживала расставание, к тому же, оно выпало на тяжелый период, когда скончался ее отец. К счастью, журналистке удалось пройти через это испытание и встретить новую любовь.

Через некоторое время после развода ведущая познакомилась с Василием Бровко. Мужчина оказался на 11 лет моложе звезды, но разница в возрасте не стала для них помехой. В 2014 году влюбленные тайно поженились. Супруги до сих пор вместе, но общих наследников у них пока не появилось.

Если на момент знакомства с Канделаки Бровко еще только начинал свой путь в бизнесе, то теперь все изменилось. Супруг телеведущий занимает высокую должность в госкорпорации “Ростех” и может похвастаться успешной карьерой. Журналистка гордится мужем и называется его одаренным человеком. Судя по всему, в семье царит идиллия и взаимопонимание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.22 / Учёные доказали, что Президентскую библиотеку им. Ельцина в Санкт-Петербурге построили по приказу Юлия Цезаря

11.07.22 / “Тогда мне казалось, обо мне все будут заботиться”: супруга рэпера Feduk Саша Новикова рассказала о беременности и похудении

26.02.21 / Филипп Киркоров, Риналь Мухаметов, Варвара Шмыкова, Сергей Бурунов и другие на премьере фильма “Рашн Юг”

17.10.22 / Скандалы: Волшебная страна Росстата

25.10.22 / Вопрос, неправильный ответ на который испортит любой образ: правила и главные ошибки при выборе длины верхней одежды

25.11.21 / Ученые назвали напиток, провоцирующий нарушение сердечного ритма

21.02.21 / Китай впервые раскрыл подробности гибели четырех военнослужащих НОАК в пограничном столкновении в долине Галван, и подтвердил, что ответственность за конфликт лежит на Индии (видео)

24.03.22 / Российским блогерам, потерявшим аудиторию после блокировки Instagram*, выдадут аккаунты в «Россграме» с прежним количеством подписчиков

21.05.22 / Мнение: Премьер-лига осталась без «Рубина»

31.01.22 / Разработана концепция сохранения зоны родников “Царевна Лебедь” в “Покровском-Стрешневе”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика