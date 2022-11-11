Тяжелый развод, связь с олигархом Керимовым, тайная свадьба с молодым: личная жизнь Тины Канделаки

Тина Канделаки по праву считается одной из самых известных женщин страны. Она прошла тернистый путь от рядовой ведущей одного из грузинских каналов до звезды российского медиапространства, прославилась как журналистка и общественный деятель, построила блестящую карьеру на телевидении. Не менее насыщенной всегда была и личная жизнь знаменитости.

Первую серьезную любовь телеведущая встретила еще на заре своей карьеры в столице. Звезде было всего 22 года, когда судьба свела ее с предпринимателем Андреем Кондрахиным. Будущие супруги познакомились на телестудии, куда мужчина приехал с целью заказать рекламу, с тех пор не расставались. Взаимная симпатия переросла в серьезные отношения, а через пару лет – в свадьбу.

В 2000-м Тина подарила мужу дочь Меланию, а в следующем году родила сына Леонтия. Несмотря на появление наследников, супругам не удалось сохранить отношения. Брак распался в 2010 году. Поговаривали, якобы одной из причин для расставания стали измены Канделаки.

В Сети не раз ходили слухи, что в семье случился разлад. Однако в 2006-м личная жизнь телеведущей особенно заинтересовала общественность. Она попала в серьезное ДТП в Ницце вместе с Сулейманом Керимовым и поначалу отрицала свое присутствие в машине с миллиардером. Сплетники тут же начали приписывать Канделаки и Керимову роман, но звезда опровергла слухи и заявила, что их с олигархом связывают только приятельские отношения.

Как бы там ни было, через четыре года после громкой истории грянул развод. Тина нелегко переживала расставание, к тому же, оно выпало на тяжелый период, когда скончался ее отец. К счастью, журналистке удалось пройти через это испытание и встретить новую любовь.

Через некоторое время после развода ведущая познакомилась с Василием Бровко. Мужчина оказался на 11 лет моложе звезды, но разница в возрасте не стала для них помехой. В 2014 году влюбленные тайно поженились. Супруги до сих пор вместе, но общих наследников у них пока не появилось.

Если на момент знакомства с Канделаки Бровко еще только начинал свой путь в бизнесе, то теперь все изменилось. Супруг телеведущий занимает высокую должность в госкорпорации “Ростех” и может похвастаться успешной карьерой. Журналистка гордится мужем и называется его одаренным человеком. Судя по всему, в семье царит идиллия и взаимопонимание.