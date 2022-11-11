Начинаем с внешнего хвостика и двигаемся к носу: как сделать свои брови идеальными за 4 недели

Каждая женщина хотела бы иметь пышные и безупречные брови. Оказывается, такого эффекта можно добиться всего за 4 недели. Нужно лишь придерживаться нескольких правил. В статье мы поделимся советами знаменитого стилиста-бровиста Сары Амелии Фогг. Вы узнаете, как отрастить брови и как ухаживать за ними, чтобы через 4 недели получить идеальный результат.

Используйте пинцет с осторожностью

Многие женщины помнят моду 1990-х годов на брови ниточкой. Такая форма требовала частого выщипывания. Очень часто это приводило к резкому ухудшению роста волосков.

Поэтому переусердствовать с использованием пинцета ни в коем случае нельзя. Волоски на бровях растут довольно медленно. Каждый день их длина увеличивается примерно на 0,14 мм. Но это лишь в том случае, если волосяные фолликулы здоровы.

Во время выщипывания бровей волосяные луковицы часто подвергаются травматизации. Это приводит к замедлению роста волосков. Такой эффект наблюдается не только при использовании пинцета, но и при восковой депиляции бровей.

Если ваши брови стали слишком редкими из-за частого выщипывания, прекратите использовать пинцет и воск. Наносите на волоски специальные восстанавливающие сыворотки. Это улучшит состояние кожи и фолликулов, а также поможет отрастанию бровей.

Какие брови вам идут

Нередко женщины выбирают себе форму бровей, рассматривая фото знаменитостей. Но то, что хорошо смотрится на лице другого человека, может не подойти вам.

Наши брови очень индивидуальны. Их нельзя выбирать по фотографиям, как макияж или одежду. Стилист Сара Амелия Фогг считает, что каждому человеку больше всего идет та форма бровей, которая дана ему от природы. Поэтому при их коррекции лучше всего придерживаться естественной линии роста волосков. Именно она подходит к вашей форме лица.

Избегайте слишком заостренной или чрезмерно округлой дуги. Создавайте простой и плавный изгиб.

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Что касается цвета бровей, то лучше выбирать средство на 1-2 тона светлее вашего естественного оттенка.

Если вам нравится более четкий взгляд, то выбирайте косметику для бровей на тон темнее ваших натуральных волосков. В этом случае не добавляйте никакого цвета в конце дуги. Это будет оттягивать черты вашего лица вниз и визуально старить.

Двигайтесь по направлению к носу

Многие люди корректируют и красят брови, перемещаясь от носа к внешнему хвостику. Такой способ им кажется удобным и естественным, но его нельзя назвать правильным.

Бровист Сара Амелия Фогг рекомендует начинать коррекцию и рисование линии с внешнего хвостика. Далее нужно продвигаться по направлению к носу. Это помогает получить более естественную линию и избежать чрезмерного нанесения средства.

Не используйте слишком много косметики

Брови могут как дополнить, так и испортить ваш макияж. Чаще всего неудачи связаны с чрезмерным использованием косметики и стремлением придать дуге четкий вид.

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Не следует использовать слишком много продукта для заполнения бровей. Это делает их линию неестественной и портит волоски.

Другая распространенная ошибка – чрезмерное удлинение внешних кончиков. Вопреки распространенному мнению, такой прием не делает облик более эффектным. Искусственно удлиненные брови изменяют внешний вид в худшую сторону. Они визуально прибавляют несколько лет.

Многие женщины сталкиваются с выпадением волосков в области внешнего кончика бровей. В этом случае нужно заполнить редкие области, но используя минимальное количество продукта. Чтобы стимулировать рост волосков в долгосрочной перспективе, следует использовать питательные сыворотки.

Брови – нежная часть лица

В Интернете можно встретить множество советов по улучшению формы бровей и уходу за ними. Но к ним нужно относиться с осторожностью. Далеко не все рекомендации являются обоснованными и проверенными.

Брови и кожа под ними – очень нежная и чувствительная часть лица. Если вы наносите на них неизвестные и сомнительные средства, то существует риск необратимого повреждения волосков.

Чтобы преобразить свои брови, используйте только проверенные продукты. Выбирайте те средства, которые прошли клинические испытания и были признаны безопасными.

Заключение

Попробуйте придерживаться этих рекомендаций в течение 4 недель. Вы увидите, что ваши брови станут более пышными и красивыми. Их форма будет выглядеть безупречной и идеальной, но при этом естественной.