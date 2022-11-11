Bloomberg – Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

Джо Байден заявил о планах баллотироваться на пост президента США в 2024 году, пишет Bloomberg. Американский лидер предупредил, что окончательное решение он примет в начале следующего года. В то же время Дональд Трамп, похоже, готов объявить о своём участии в президентской гонке уже на следующей неделе.



AP

Президент Джо Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году, однако отметил, что окончательное решение он примет в начале следующего года. «Мы намерены баллотироваться вновь, и это было нашим намерением, независимо от исхода этих выборов», — отметил Байден.

Американский президент до сих пор избегал официального запуска своей кампании 2024 года, указывая, что намерен баллотироваться, однако окончательное решение будет зависеть от его здоровья и обсуждений с семьёй. «Я думаю, что мы примем это решение в начале следующего года», — заявил он в среду. Предстоящее 80-летие президента вызвало вопросы о том, стоит ли ему баллотироваться на второй срок, пишет Bloomberg.

За несколько недель до промежуточных выборов Байден более решительно намекнул, что планирует переизбираться. Во время радиоинтервью с Уилли Муром — младшим в начале этой недели Байден сказал, что чувствует себя на 30 лет моложе своего возраста. «Мы так много можем сделать, и мы только начинаем», — заявил Джо Байден. В предыдущем месяце в эфире канала MSNBC Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок и что его поддерживает первая леди Джилл Байден.

В среду он снова сослался на свою семью как на ключевую роль в его решении. «Я намерен баллотироваться снова, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счёте, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы ещё будем обсуждать это», — подчеркнул он, общаясь с журналистами в Белом доме, пишет агентство Bloomberg.

Дональд Трамп, похоже, готовит собственное заявление. Во время митинга накануне дня выборов Трамп заявил, что планирует сделать «очень важное заявление» 15 ноября из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде. На прошлой неделе Трамп пообещал своим сторонникам «приготовиться», потому что он «очень, очень вероятно» снова будет баллотироваться. Как отмечается, в своём выступлении на мероприятии по сбору средств от Демократической партии в начале года Байден назвал политическую философию Трампа «полуфашизмом».

Последний опрос показывает, что американцы не в восторге от возможного матча-реванша, и всего 27% американцев хотят, чтобы Байден снова баллотировался, и только 28% говорят то же самое в отношении Трампа, резюмирует Bloomberg.