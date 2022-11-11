Guardian – Лондон заморозил £18 млрд российских активов, чтобы поддержать Украину

Британское правительство заморозило активы российских олигархов и других россиян на общую сумму свыше £18 млрд, пишет газета The Guardian. Это почти на £6 миллиардов больше суммы активов, находящихся под всеми другими санкциями со стороны Великобритании. Санкции были наложены на 1271 человека, включая Романа Абрамовича и Владимира Потанина. Таким образом британское правительство хочет дать понять, что не позволит РФ добиться успеха в украинском конфликте.



AP

Правительство Великобритании заморозило более £18 миллиардов активов, принадлежащих олигархам и другим россиянам, в соответствии с режимом санкций, введённым после начала спецоперации РФ на Украине, пишет британская газета The Guardian.

Санкции были наложены на 1271 человека — включая бывшего владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича и «никелевого короля» Владимира Потанина, второго по богатству человека в РФ — согласно ежегодному обзору Управления по применению финансовых санкций (OFSI), опубликованному в четверг.

Британское правительство заявило, что «самые жёсткие санкции», которые когда-либо вводились, привели к замораживанию £18,39 миллиардов активов, связанных с Россией, что почти на £6 миллиардов больше суммы активов, находящихся под всеми другими санкциями со стороны Великобритании.

Таким образом Великобритания вместе с союзниками продемонстрировала своё отношение к действиям РФ на Украине. «Мы ввели самые жёсткие санкции против России, и они подрывают их военную машину», — заявил экономический секретарь казначейства Эндрю Гриффит. По его словам, чтобы убедиться, что на окружение Путина оказывается максимальное давление, численность сотрудников OFSI будет увеличена более чем в два раза.

Как отмечает издание, в стоимость замороженных активов не входит недвижимость. Если включить в общую сумму многочисленные британские дома российских олигархов, цифра будет гораздо больше. По данным кадастровой службы, под санкционные ограничения подпадают 106 объектов недвижимости, 92 из которых были добавлены с момента начала российской спецоперации на Украине 24 февраля.

Помимо физических лиц, Великобритания также ввела санкции против 120 юридических лиц и заморозила активы 19 российских банков, которые, по данным правительства, имеют общие глобальные активы на сумму более £940 млрд.

Министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян заявила, что её страна не собирается сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим на Украине, пишет The Guardian. «Вместо этого Великобритания и наши международные партнёры встали плечом к плечу с Украиной в её борьбе за территориальную целостность и политическую независимость, — подчеркнула она. — Сегодняшний отчёт показывает масштаб санкций Великобритании: заморожено более 18 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, чтобы остановить финансирование Путиным его военной машины».

«Мы будем продолжать усиливать наши санкции, чтобы оказывать максимальное экономическое давление на российское правительство до тех пор, пока Украина не одержит победу», — пообещала британский министр.