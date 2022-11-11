 

Вооруженные грабители похитили 4 миллиона долларов из аэропорта Домодедово

11.11.2022, 2:20, Разное
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В Москве вооруженные люди похитили четыре миллиона долларов из аэропорта Домодедово. Неизвестные напали на прилетевших из Бишкека пассажиров, забрали у них деньги и сбежали, злоумышленников ищут.

Двое мужчин прилетели в Москву с такой крупной суммой для покупки бизнеса. Как только они задекларировали деньги и вышли из аэропорта с сумками, полными наличных, к ним подъехали два автомобиля и оттуда выскочили люди с автоматами. Некоторые СМИ сообщали о стрельбы, однако позже данная информация была опровергнута, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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