 

Тыква за билет: жители Калининграда принесли животным вкусности

11.11.2022, 2:20, Разное
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Ежегодная акция
“Тыква за билет” прошла в Калининграде на прошлой неделе. Мероприятие
призвано привлечь внимание к зоопарку и его жителям. Условия акции такие: тыква
5 кг дала скидку на взрослый билет, а с тыквой в 3 кг детям и льготным
категориям граждан можно было пройти бесплатно. Сотрудники уточнили, что тыквы
должны были быть хорошего качества.

В этому году
удалось собрать 128 кг тыквы. Полезное лакомство досталось животным — колобусам,
тапирам, патагонским марам, дикобразам и бурым медведям.

“Благодарим
всех, кто не поленился принести, привезти, прикатить в зоопарк тыквы!” — поделились
работники зоопарка.


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