Тыква за билет: жители Калининграда принесли животным вкусности

Ежегодная акция

“Тыква за билет” прошла в Калининграде на прошлой неделе. Мероприятие

призвано привлечь внимание к зоопарку и его жителям. Условия акции такие: тыква

5 кг дала скидку на взрослый билет, а с тыквой в 3 кг детям и льготным

категориям граждан можно было пройти бесплатно. Сотрудники уточнили, что тыквы

должны были быть хорошего качества.

В этому году

удалось собрать 128 кг тыквы. Полезное лакомство досталось животным — колобусам,

тапирам, патагонским марам, дикобразам и бурым медведям.

“Благодарим

всех, кто не поленился принести, привезти, прикатить в зоопарк тыквы!” — поделились

работники зоопарка.