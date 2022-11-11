 

WSJ – США отказались передавать Киеву боевые дроны, опасаясь обострения конфликта

11.11.2022, 1:36, Разное
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Администрация Байдена отклонила запрос Киева, поддержанный группой конгрессменов, на поставку высокотехногичных беспилотников Gray Eagle, опасаясь обострения ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal. В Пентагоне также обеспокоены, что в случае поражения на поле боя американские технологии могут попасть в руки русским военным, а в Кремле могут посчитать, что США снабжают украинцев оружием, способным нанести удар по России.


AP

Администрация Байдена отказалась предоставить Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов, пишет The Wall Street Journal.

Американские чиновники и другие осведомлённые лица объяснили изданию, что Пентагон отклонил запрос на поставки передовых дронов из опасений обострить конфликт. Кроме того, в Москве могли бы решить, что США снабжают украинцев оружием, которое способно нанести удар по российской территории. Чиновники также беспокоились, что если беспилотники собьют, противникам могут достаться американские технологии и камеры, однако такие рассуждения не стали главным фактором для отказа.

Представитель компании General Atomics, которая разрабатывает дроны Gray Eagle, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении, однако отказался его прокомментировать. Американская газета отмечает, что в Пентагона не дали никакого немедленного комментария, а в Белом доме не ответили на запрос журналистов.

Как напоминает The Wall Street Journal, ранее члены конгресса от обеих партий призвали администрацию поставить Украине средневысотные боевые беспилотники, которые могут находиться в воздухе свыше 24 часов. В своём письменном обращении в сентябре 17 конгрессменов обратились к властям с настоятельной просьбой ускорить рассмотрение заявки о предоставлении дронов Gray Eagle. «Хотя тщательная оценка рисков и последствий важна, она не должна проводиться ценой жизни украинцев», — настаивали авторы послания.


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