 

Муж жестоко избил Самбурскую: Все вокруг в крови

11.11.2022, 0:55, Разное
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Российская актриса Настасья Самбурская всегда отличалась открытостью и искренностью и говорила правду в лицо, не стесняясь нарушать стереотипы. Она давно доказала всем, что умеет зарабатывать деньги честным трудом и знает себе цену. За это многие ненавидят ее, так как оказываются в слабой позиции.

Как выяснилось, однажды Настасья Самбурская стала жертвой побоев собственного мужа, который решился поднять на нее руку. Это случилось в 2017 году, когда Настасья Самбурская вышла замуж за Кирилла Дыцкевича. Их брак продержался всего два месяца, а скандал произошел уже через неделю после бракосочетания. Настасья Самбурская раньше не рассказывала эту душераздирающую историю, и вот отважилась на откровение. По ее словам, муж почти сразу показал свое истинное лицо, и оно было ужасным. Муж каждый день таскал домой выпивку и устраивал скандалы на почве ревности. Тот день не стал исключением.

“Он начал кричать: “Ты меня не любишь! Ты что-то скрываешь!” – поведала Самбурская в интервью Надежде Стрелец.

После этого муж ушел из дома, терроризируя ее упреками. Вскоре он вернулся с оскорблениями и обзывательствами и ударил ее по лицу. Звезда “Универа” ответила мужу тем же, началась драка. В квартире посыпались стекла – разбилась люстра и ваза, у актрисы поранилась нога, все вокруг было в крови. В итоге Самбурская вызвала полицию и написала заявление, но делу пока так и не дали ход.

https://rutube.ru/video/ccd43c52b3719afe81ed1e0fcef80c41/


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