 

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница: что нельзя делать 11 ноября?

11.11.2022, 0:55, Разное
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История

Святые жили в разные отрезки времени, а известность получили за свои благие поступки. Анастасия родилась в Риме. Потеряв родителей в юном возрасте, она взрослела и воспитывалась в женской христианской общине, где ей и привили веру в Христа. Именно поэтому, когда правитель Рима заставлял население поклоняться языческим богам, она ослушалась и была сурово наказана. Девушку выставили без одежды при всем честном народе, а она в ответ стала рассказывать о грехах градоначальника. Тогда Пров приказал пытать святую, а после – казнить.

Аврамий Ростовский тоже боролся с язычеством, но в 11 веке и на Руси. Преподобный поселился в хижине на озере Неро, где племена поклонялись каменному идолу бога Велеса. Однажды ему явился апостол Иоанн Богослов и вручил жезл с крестом, которым святой в последствии уничтожил идола, а на его месте построил храм.

Традиции

Святую Анастасию предки окрестили защитницей овец, а Аврамия – покровителем овчаров. Именно поэтому традиции праздника связаны с этими животными. В этот день большое внимание уделяли пастухам, принося гостинцы. Люди верили, что подарки принесут здоровье овцам, а также уберегут их от бед. Также народ занимался стрижкой скота и пряжей, из которой потом делал теплые вещи и ткани.

Народные приметы

В этот день предки следили за природными явлениями, животными и птицами, которые указывали на то, чего ждать в будущем. На мороз и плохую погоду указывали дождь, иней, низкие облака, карканье воронов, а также собаки, которые в праздник отказывались от еды. Если же в этот день воркуют голуби и лучи пробиваются сквозь облака, значит в ближайшие дни будет тепло. Замеченная в поле стая волков указывала на большое массовое несчастье – войны, болезни и голод.

Что нельзя делать 11 ноября

  • В этот день запрещено оставлять детей без присмотра, в противном случае с ними приключится беда;
  • Не стоит общаться с незнакомыми людьми, иначе в будущем вас настигнет серьезная ссора. Также чужих людей лучше не пускать на порог, если ослушаться, то сглаза не избежать;
  • Запрещено конфликтовать со второй половинкой – это к серьезным бедам в семье;
  • Одиноким девушкам нельзя накрывать на стол, иначе жених еще долго не найдется.

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