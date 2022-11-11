«Епископ» с рюшами на талии: модели длинных платьев для полных женщин, которые визуально стройнят

Полная фигура не является препятствием для ношения стильных вещей. Одним из видов одежды, которые идут обладательницам пышной комплекции, являются длинные платья. Но при этом очень важно подобрать подходящий фасон. В статье мы приведем модели платьев для полных женщин, которые визуально стройнят.

Двухцветное платье с поясом

Это двухцветное платье сочетает черную и бордовую ткань с вертикальным рисунком, который вытягивает фигуру. Пояс мягко подчеркивает талию. Рубашечный воротник с V-образным вырезом и разрез внизу тоже удлиняют и стройнят силуэт.

Платье из шифона с V-образным вырезом

Одежда из шифона очень идет полным женщинам. Этот материал струится и делает фигуру визуально стройнее.

Это платье из зеленого шифона выглядит роскошно. Расклешенный низ платья скроет проблемные места и позволит вам свободно двигаться.

Перекрещивающийся вырез

Эта модель платья отличается перекрещивающимся вырезом. Она выглядит так, как будто между правой и левой частью есть разрез. Это визуально стройнит верхнюю часть фигуры.

Чтобы выглядеть еще стройнее, вы можете носить это платье с поясом. Дополните свой образ изящными туфлями-лодочками на высоких каблуках.

На бретельках с накидкой

Эта модель платья на бретельках с накидкой выглядит очень женственно и романтично. Струящаяся шифоновая ткань делает фигуру более легкой и воздушной. Она ниспадает, скрывая проблемные места. Разрез спереди создает иллюзию более высокого роста.

В крестьянском стиле с разрезом спереди

Это платье в крестьянском стиле выглядит классически. Фасон с пышными рукавами-фонариками до локтей всегда остается в моде.

Многие полные женщины избегают светлых оттенков. Но это белое платье не сделает вас полнее. Высокий разрез внизу и глубокий V-образный вырез позволят вам выглядеть визуально выше и стройнее.

Цветочные мотивы с воротником-черепахой

Если вам нравятся платья из ткани с орнаментом, то выбирайте цветочные мотивы. Рисунок должен быть небольшим, чтобы не укрупнять фигуру.

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Если вы выбираете платье из ткани с растительным орнаментом, то отдавайте предпочтение моделям с прилегающим лифом и расклешенной юбкой. Дополните такой фасон воротником-черепахой, который плотно прилегает к шее.

“Епископ” с рюшами на талии

Платье фасона “епископ” отличается закрытым воротом и широким рукавом, сужающимся внизу. Длинные рюши на талии помогают создать стройный образ. Это простое фиолетовое платье будет эффектно смотреться с роскошными аксессуарами.

С открытыми плечами

Модель с открытыми плечами и пышными рукавами делает акцент на верхнюю часть фигуры. Такое платье отвлекает внимание от полноты. Благодаря высокому разрезу внизу, оно визуально стройнит.

А-силуэт с рукавами-баллонами

Платье А-силуэта идеально подходит для полных женщин. Темный цвет и длина до щиколоток создает иллюзию стройности. Верхняя часть лифа и рукава из прозрачной ткани придают платью нарядный и эффектный вид.

Прямое платье-накидка

Прямое платье-накидка из струящейся ткани скрывает проблемные места полной фигуры. Нежный сиреневый цвет подчеркнет вашу красоту и женственность. Такое платье идеально подойдет для особых случаев.

Заключение

Длинные платья выглядят женственно и элегантно. Полным дамам не стоит отказываться от этой одежды. Вы всегда сможете подобрать такую модель, которая подчеркнет достоинства и замаскирует недостатки пышной фигуры.