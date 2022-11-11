 

«Епископ» с рюшами на талии: модели длинных платьев для полных женщин, которые визуально стройнят

11.11.2022, 0:35, Разное
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Полная фигура не является препятствием для ношения стильных вещей. Одним из видов одежды, которые идут обладательницам пышной комплекции, являются длинные платья. Но при этом очень важно подобрать подходящий фасон. В статье мы приведем модели платьев для полных женщин, которые визуально стройнят.

Двухцветное платье с поясом

Это двухцветное платье сочетает черную и бордовую ткань с вертикальным рисунком, который вытягивает фигуру. Пояс мягко подчеркивает талию. Рубашечный воротник с V-образным вырезом и разрез внизу тоже удлиняют и стройнят силуэт.

Платье из шифона с V-образным вырезом

Одежда из шифона очень идет полным женщинам. Этот материал струится и делает фигуру визуально стройнее.

Это платье из зеленого шифона выглядит роскошно. Расклешенный низ платья скроет проблемные места и позволит вам свободно двигаться.

Перекрещивающийся вырез

Эта модель платья отличается перекрещивающимся вырезом. Она выглядит так, как будто между правой и левой частью есть разрез. Это визуально стройнит верхнюю часть фигуры.

Чтобы выглядеть еще стройнее, вы можете носить это платье с поясом. Дополните свой образ изящными туфлями-лодочками на высоких каблуках.

На бретельках с накидкой

Эта модель платья на бретельках с накидкой выглядит очень женственно и романтично. Струящаяся шифоновая ткань делает фигуру более легкой и воздушной. Она ниспадает, скрывая проблемные места. Разрез спереди создает иллюзию более высокого роста.

В крестьянском стиле с разрезом спереди

Это платье в крестьянском стиле выглядит классически. Фасон с пышными рукавами-фонариками до локтей всегда остается в моде.

Многие полные женщины избегают светлых оттенков. Но это белое платье не сделает вас полнее. Высокий разрез внизу и глубокий V-образный вырез позволят вам выглядеть визуально выше и стройнее.

Цветочные мотивы с воротником-черепахой

Если вам нравятся платья из ткани с орнаментом, то выбирайте цветочные мотивы. Рисунок должен быть небольшим, чтобы не укрупнять фигуру.

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Если вы выбираете платье из ткани с растительным орнаментом, то отдавайте предпочтение моделям с прилегающим лифом и расклешенной юбкой. Дополните такой фасон воротником-черепахой, который плотно прилегает к шее.

“Епископ” с рюшами на талии

Платье фасона “епископ” отличается закрытым воротом и широким рукавом, сужающимся внизу. Длинные рюши на талии помогают создать стройный образ. Это простое фиолетовое платье будет эффектно смотреться с роскошными аксессуарами.

С открытыми плечами

Модель с открытыми плечами и пышными рукавами делает акцент на верхнюю часть фигуры. Такое платье отвлекает внимание от полноты. Благодаря высокому разрезу внизу, оно визуально стройнит.

А-силуэт с рукавами-баллонами

Платье А-силуэта идеально подходит для полных женщин. Темный цвет и длина до щиколоток создает иллюзию стройности. Верхняя часть лифа и рукава из прозрачной ткани придают платью нарядный и эффектный вид.

Прямое платье-накидка

Прямое платье-накидка из струящейся ткани скрывает проблемные места полной фигуры. Нежный сиреневый цвет подчеркнет вашу красоту и женственность. Такое платье идеально подойдет для особых случаев.

Заключение

Длинные платья выглядят женственно и элегантно. Полным дамам не стоит отказываться от этой одежды. Вы всегда сможете подобрать такую модель, которая подчеркнет достоинства и замаскирует недостатки пышной фигуры.


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