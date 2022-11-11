«Епископ» с рюшами на талии: модели длинных платьев для полных женщин, которые визуально стройнят
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Полная фигура не является препятствием для ношения стильных вещей. Одним из видов одежды, которые идут обладательницам пышной комплекции, являются длинные платья. Но при этом очень важно подобрать подходящий фасон. В статье мы приведем модели платьев для полных женщин, которые визуально стройнят.
Двухцветное платье с поясом
Это двухцветное платье сочетает черную и бордовую ткань с вертикальным рисунком, который вытягивает фигуру. Пояс мягко подчеркивает талию. Рубашечный воротник с V-образным вырезом и разрез внизу тоже удлиняют и стройнят силуэт.
Платье из шифона с V-образным вырезом
Одежда из шифона очень идет полным женщинам. Этот материал струится и делает фигуру визуально стройнее.
Это платье из зеленого шифона выглядит роскошно. Расклешенный низ платья скроет проблемные места и позволит вам свободно двигаться.
Перекрещивающийся вырез
Эта модель платья отличается перекрещивающимся вырезом. Она выглядит так, как будто между правой и левой частью есть разрез. Это визуально стройнит верхнюю часть фигуры.
Чтобы выглядеть еще стройнее, вы можете носить это платье с поясом. Дополните свой образ изящными туфлями-лодочками на высоких каблуках.
На бретельках с накидкой
Эта модель платья на бретельках с накидкой выглядит очень женственно и романтично. Струящаяся шифоновая ткань делает фигуру более легкой и воздушной. Она ниспадает, скрывая проблемные места. Разрез спереди создает иллюзию более высокого роста.
В крестьянском стиле с разрезом спереди
Это платье в крестьянском стиле выглядит классически. Фасон с пышными рукавами-фонариками до локтей всегда остается в моде.
Многие полные женщины избегают светлых оттенков. Но это белое платье не сделает вас полнее. Высокий разрез внизу и глубокий V-образный вырез позволят вам выглядеть визуально выше и стройнее.
Цветочные мотивы с воротником-черепахой
Если вам нравятся платья из ткани с орнаментом, то выбирайте цветочные мотивы. Рисунок должен быть небольшим, чтобы не укрупнять фигуру.
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Если вы выбираете платье из ткани с растительным орнаментом, то отдавайте предпочтение моделям с прилегающим лифом и расклешенной юбкой. Дополните такой фасон воротником-черепахой, который плотно прилегает к шее.
“Епископ” с рюшами на талии
Платье фасона “епископ” отличается закрытым воротом и широким рукавом, сужающимся внизу. Длинные рюши на талии помогают создать стройный образ. Это простое фиолетовое платье будет эффектно смотреться с роскошными аксессуарами.
С открытыми плечами
Модель с открытыми плечами и пышными рукавами делает акцент на верхнюю часть фигуры. Такое платье отвлекает внимание от полноты. Благодаря высокому разрезу внизу, оно визуально стройнит.
А-силуэт с рукавами-баллонами
Платье А-силуэта идеально подходит для полных женщин. Темный цвет и длина до щиколоток создает иллюзию стройности. Верхняя часть лифа и рукава из прозрачной ткани придают платью нарядный и эффектный вид.
Прямое платье-накидка
Прямое платье-накидка из струящейся ткани скрывает проблемные места полной фигуры. Нежный сиреневый цвет подчеркнет вашу красоту и женственность. Такое платье идеально подойдет для особых случаев.
Заключение
Длинные платья выглядят женственно и элегантно. Полным дамам не стоит отказываться от этой одежды. Вы всегда сможете подобрать такую модель, которая подчеркнет достоинства и замаскирует недостатки пышной фигуры.
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