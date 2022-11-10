В вестибюлях станций московского метро установят еще 38 банкоматов

Число банкоматов в метро вырастет до 406. Карту их расположения можно увидеть в приложении “Метро Москвы”.

Пополнять счет и снимать наличные на станциях станет еще удобнее, отметили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В вестибюлях метро установят 38 новых больших банкоматов. Теперь они будут на 208 станциях, уточнил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит Агентство городских новостей “Москва”.

Также для удобства пассажиров в начале ноября в подземке обновили более 250 тысяч наклеек и плакатов с информацией. Объявления стали ярче и читабельнее.

“Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно”, — отмечал Ликсутов.

Помимо этого, в столичной подземке обновили плакаты, рассказывающие о культуре поведения, транспортной безопасности и правилах пользования лифтами. Поменялось оформление всех кассовых зон.

Кроме того, в метро продолжают устанавливать современные турникеты. На сегодняшний день заменено более 50% устройств входа и выхода.

Теперь при оплате банковской картой турникет срабатывает в два раза быстрее. А если пассажир хочет пройти в подземку по Face Pay, то устройство откликается в три раза быстрее.

Установка современных турникетов завершается на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской и Сокольнической линиях метро.

Столичная подземка обновляется и растет. За последние 11 лет сеть метро выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.

Крупнейшим проектом метростроения Москвы является Большая кольцевая линия. Полностью ее введут в эксплуатацию в начале 2023 года. Время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты передвижения. На БКЛ будет 30 пересадок на другие линии подземки, на Московское центральное кольцо и центральные диаметры (МЦД).

Продолжается строительство линии до города Троицк в Новой Москве. Подземка придет в аэропорт Внуково и район Гольяново.