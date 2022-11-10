 

На станции метро “Римская” отреставрируют скульптуру “Фонтан”

10.11.2022, 23:32, Разное
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Власти российской столицы очень внимательно следят за сохранением богатого исторического и архитектурного наследия Москвы. Сегодня старинный город может похвастаться как небольшими памятниками, так и роскошными дворцами. Разумеется, за ними постоянно нужно следить и при необходимости обновлять.

Так, на станции метро “Римская” отреставрируют скульптуру “Фонтан”. Композиция, установленная на остановочном пункте Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, включает в себя античные колонны, а также скульптуры основателей Ромула и Рема.

Об этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В официальном сообщении ведомства говорится, что на данный момент специалисты намерены привести в порядок одну из композиций: коринфские колонны, фонтан и скульптуры Ромула и Рема авторства Леонида Берлина.

“Мы обновим скульптурную композицию «Фонтан» на станции метро “Римская”. На станции вы можете увидеть символы Рима: медальоны “Мадонна с младенцем”, “Капитолийская волчица”, колонны в античном стиле”, – уточнили в профильном департаменте.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве провели капитальный ремонт с реставрацией 12 домов-памятников. К слову, местным жителям не пришлось доплачивать за обновление объектов, имеющих историческое и архитектурное значение. Дополнительные расходы были погашены городом в виде субсидий.

Заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что специалисты в ходе реставрации стараются максимально сохранить все особенности строений.

По словам чиновника, реставрационные работы проводились с использованием современных технологий. При капитальном ремонте исторических объектов используются материалы и оборудование исключительно отечественного производства.

Так, специалисты провели обновление как снаружи, так и внутри помещений. Они отреставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, воссоздали историческую фурнитуру, а также привели в порядок стены и потолки.


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