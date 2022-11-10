На дизайн-заводе “Флакон” пройдут “Спортивные выходные”

развитие спортивной сферы – приоритетное направление в работе властей российской столицы. Многие москвичи любят поддерживать здоровый образ жизни, а город со своей стороны старается строить в каждом районе разнообразные спортивные объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, теннисные корты, футбольные поля, тренажерные площадки, велосипедные дорожки и многое другое.

В столице на регулярной основе проходят тематические мероприятия, причем, их предлагают, обсуждают и выбирают сами москвичи. Особенно горожанам нравятся “Спортивные выходные”, включающие в себя комплексные тренировки. Новой площадкой для занятий станет дизайн-завод “Флакон”.

Тренировки стартуют в со следующей субботы, 12 ноября. Все желающие могут присоединиться к занятиям абсолютно бесплатно. Кстати, данный проект в столице запустили несколько лет назад. Его организаторами стали городские центры госуслуг совместно с Москомспортом.

В рамках “Спортивных выходных” москвичи получают возможность не только заняться физическими упражнениями, но и посетить интересные локации, которые служат площадками для тренировок. В их числе – Доме культуры “ГЭС-2”, Северный речной вокзал, ДК на ВДНХ и другие места. География проекта постоянно расширяется.

Посетителям дизайн-завода “Флакон” предложат занятия по йоге, стретчингу, танцевальные и функциональные тренировки, которые будут проходить по субботам и воскресеньям. Контролировать процесс будут опытные тренеры. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг “Мои документы” Кристина Сиротинина.

“Уже в эту субботу начнутся тренировки проекта “Спортивные выходные” в новой локации. Участников ждет йога, стретчинг, танцы и функциональные тренировки в здании креативного арт-пространства”, – отметила представитель центров госуслуг.

На этот раз участников “Спортивных выходных” ждут новые виды занятий:барре-фитнес, фитбоксинг, пилатес, TRX и другие. Для тех, кто предпочитает заниматься фитнесом дома, на канале проекта в 07:00 по будням проходят зарядки. Более детально с расписанием тренировок можно ознакомиться на сайте проекта.