 

Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту

10.11.2022, 23:30, Разное
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В офтальмологическое отделение больницы города Видное обратился 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Ранее ему поставили диагноз макулодистрофия. Возрастное поражение сетчатки глаза, которое может привести к нарушению центрального зрения.

У мужчины в любой момент мог возникнуть острый болевой приступ глаукомы, грозящий закончится слепотой и даже потерей глаза. Как сообщают “Вести Подмосковья”, хирурги провели пациенту комбинированную операцию по удалению вывихнутого хрусталика и имплантировали ему искусственный. Пенсионер чувствует себя хорошо и уже отправился домой.


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