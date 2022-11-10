“Что за мракобесие”: Сбежавший за океан внук Пугачевой поглумился над россиянами

Начало частичной мобилизации застало внука Аллы Пугачевой на репетиции. Поговаривают, что музыканту планировали вручить повестку прямо на сцене. К удивлению многих россиян, Никита Пресняков сразу после этого пропал со всех радаров поклонников, а спустя время нарисовался в США, где он уже успел пожить несколько дет назад, да вернулся было в Россию. Но, видно, не судьба. Тогда жизнь в Америке не задалась. Вместо признания на сцене его ждала копеечная работа в баре, о которой он позже вспоминал без ностальгии. В России же перед музыкантом были распахнуты все двери. И ключевое здесь, судя по всему, – были.

Сейчас Никита Пресняков находится в США, в Майами, где у его матери Кристины Орбакайте есть собственная квартира. Артист пытается наслаждаться жизнью. На днях он опубликовал в своем аккаунте видео, на кадрах которого нежится в постели и желает всем доброго утра.

На кадрах Никита Пресняков сначала показывает внезапно появившийся американский акцент, а затем испускает по-настоящему жуткий вопль. Бывшие фанаты расценили этот вопль как глумлением над россиянами. Якобы артист намекнул на то, что забывает русский язык и постепенно начинает говорить с явным акцентом, чувствуя себя на чужбине как дома. “Что за мракобесие”, – отреагировал на видео Преснякова фанат.