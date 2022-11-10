Красный отлив

Как и предполагалось, нижняя палата Конгресса у республиканцев. Верхняя — пока неизвестно.

На промежуточных выборах в США еще продолжается подсчет голосов избирателей в ключевых штатах — Неваде и Аризоне. В Джорджии, где, похоже, на выборах в Сенат никто не набирает «50 процентов плюс один голос», должен состояться второй тур выборов 6 декабря. Возможно, только тогда будет окончательно определено, какая из партий получит контроль над верхней палатой Конгресса. Пока, по оценкам СМИ, у демократов — 48 мест, у республиканцев — 49.

Но промежуточные выборы — это не столько статистика, сколько определение общих тенденций, того направления, куда сворачивает Америка перед президентскими выборами в 2024 году. Не дожидаясь окончательных цифр, здешние СМИ уже сейчас подводят итоги.

Победителем выборов называют… прогнозистов. В этот раз предсказание экспертов — на основе социологических опросов и исторических традиций — было точным: республиканцы получают большинство в палате представителей, где избирались все 435 членов. В Сенате, где выбирались 35 мест из 100, все будет слишком близко к прогнозам. Возможны все три варианта: преимущество республиканцев или демократов в два места или равенство 50 на 50 (что означает сохранение контроля демократов благодаря решающему голосу председателя палаты, вице-президента Камалы Харрис). Два независимых сенатора Берни Сандерс из Вермонта и Ангус Кинг из Мэна голосуют солидарно с демократами, их считают вместе с остальными сенаторами из этой партии.

Выборы во вторник выявили глубокую тревогу американских избирателей в связи с самой высокой инфляцией за четыре десятилетия, доступом к абортам и ростом преступности.

Результаты показали, что страна остается расколотой, а электорат — поляризованным после нескольких лет политических потрясений, экономической неопределенности и глобальной пандемии.

По результатам вторника демократы действительно теряют контроль над нижней палатой, и результаты голосования в Сенат пока неясны. Но уныния и тем более паники в их рядах не наблюдается. По мере того как продолжался подсчет голосов, стало ясно, что президент Байден, рейтинг которого стабильно висит на отметке чуть выше 40%, избежит серьезных потерь, которые преследовали многих его предшественников (Клинтона и Обаму, Рейгана и Трампа) на их первых промежуточных выборах. Проиграть через два года президентства выборы в Палату представителей стало почти правилом, независимо от того, в какой партии состоит хозяин Белого дома. «Очевидно, что результаты кандидатов Демократической партии в Палату представителей сильно превосходят ожидания по всей стране», — пояснила спикер Нэнси Пелоси (демократ, штат Калифорния). Лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти (республиканец, Калифорния) — вероятный будущий спикер палаты, выступая ночью со вторника на среду, сказал сторонникам партии: «Когда вы проснетесь, мы будем в большинстве, а Пелоси — в меньшинстве». В этом он, скорее всего, прав.

Вывод 1: «Красной волны» не случилось

Республиканцам для контроля в нижней палате нужно было выиграть всего пять мест. Однако год назад Маккарти предсказал, что партия получит дополнительно более 60 мест, и назвал промежуточные выборы «исторической красной волной» (красный — цвет республиканцев, а слон — их символ). Хотя это было сказано до отмены Верховным судом решения о праве на аборт (пересмотр дела «Роу против Уэйда»), вызвавшего негативную реакцию большинства избирателей и, соответственно, давшего дополнительный импульс избирательной кампании демпартии, республиканцы рассчитывали выиграть на выборах 8 ноября несколько десятков мест в нижней палате Конгресса.

Но, как пояснил каналу NBC сенатор Линдси Грэм: «Это определенно не республиканская волна, это уже чертовски понятно». Перевес окажется ниже, чем ожидалось. (В момент написания этого материала, по оценкам СМИ, у демократов — 187 мест, у республиканцев — 204, остальные — в процессе подсчета и пока не прогнозируемы.) И хотя высокие цены на продукты и энергоносители определенно повлияли на снижение рейтинга президента Байдена, непопулярное решение Верховного суда и планы республиканцев ужесточить законодательство по абортам сыграло свою роль. На специальных референдумах, проводившихся в ряде штатов вместе с выборами, избиратели приняли меры, гарантирующие доступ к абортам в Калифорнии, Мичигане и Вермонте. Даже в консервативном «красном» Кентукки местный закон против аборотов не получил поддержки.

В следующем году республиканцы палаты представителей готовятся начать множество расследований, в том числе деловых связей сына Байдена, Хантера Байдена, реакции Белого дома на коронавирус и ухода США из Афганистана.

Контроль республиканцев может повлиять на ряд направлений политики администрации Байдена, в том числе на поддержку США Украины. Хотя здесь и есть консенсус: помогать Киеву и противостоять Кремлю — вопрос в цифрах финансовой помощи.

Республиканцы всегда выступают за строгий контроль за государственными расходами. Маккарти придется реагировать и на призывы внутри партии к процедуре импичмента Байдена. Это, кстати, может привести к обратному эффекту, на что и рассчитывают демократы. «Нынешние республиканцы — самая экстремистская политическая партия в истории страны», — пояснил Пит Джангреко, политконсультант демократов: «Эти люди на перекрестке каждый раз едут на красный свет».

Вывод 2: У Трампа появился соперник

Как отмечают здешние СМИ, позиции Дональда Трампа, который обещал на днях огласить «сенсационное решение» о том, пойдет ли он на президентсткие выборы в 2024 г., после голосования во вторник, ослабли. Дело в том, что кандидаты, поддержанные Трампом и успешно прошедшие республиканские первичные выборы, на промежуточных выборах выступили слабее, чем ожидалось.

Если бы на месте радикалов, вслед бывшему президенту отрицающих результаты выборов в 2020-м, баллотировались более умеренные кандидаты, результаты были бы лучше. Показательно, что праймериз проиграла Лиз Чейни, член палаты представителей, участвовавшая в работе комиссии, расследовавшей штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января прошлого года.

Бывший президент устроил настоящую вендетту, добиваясь того, чтобы в избирательные бюллетени не попали члены республиканской партии, посмевшие его критиковать.

В результате, как пояснил изданию Politico активист республиканцев Чак Кафлин: «У нас (на этих выборах) очень плохие кандидаты, которые вообще не связаны с широкой базой избирателей». Дональд Трамп пояснил так: «Если они (мои кандидаты) победят, то это всецело моя заслуга. А если проиграют — ко мне не может быть никаких претензий».

Главным соперником бывшего президента на данный момент считают 44-летнего губернатора Флориды Рона Десантиса, только что переизбранного на новый шестилетний срок. Он опередил своего соперника демократа Чарли Криста на полтора миллиона голосов избирателей. Отныне Флорида на политической карте страны окрашена в красный. Мы помним, что в 2000-м году это был «колеблющийся штат», где Джордж Буш-младший одержал победу над Элом Гором с минимальным перевесом (чуть больше 1 тысячи голосов), только решение Верховного суда (с перевесом голосов 5:4) об остановке повторного пересчета бюллетеней определило конечный успех республиканца в гонке за Белый дом.

На митинге губернатор Флориды пояснил сторонникам: «Я только начал бороться», а те в ответ скандировали: «Еще два года!» — намекая на то, что губернатор вместо шести лет останется на своем посту только до 2024 года, когда он будет баллотироваться в президенты. Трамп, естественно, выразил недовольство, поскольку тот может стать его соперником на праймериз Республиканской партии. Во время митинга в Пенсильвании в воскресенье бывший президент высмеял Десантиса, назвав его «Роном Десантурроном». «Мы побеждаем в номинации Республиканской партии так, как никто никогда раньше не видел», — сказал бывший президент: «Вот так, у Трампа 71 процент, у Рона Десантуррона 10 процентов». Трамп по-прежнему является доминирующей фигурой в Республиканской партии, и он будет фаворитом на победу в номинации на пост президента, …если будет баллотироваться. Но, как отмечают здешние СМИ, в руководстве партии и среди ее главных спонсоров (американские выборы — это огромные деньги на проведение митингов и рекламу) растет понимание того, что поезд Трампа уже ушел.

Решение БайденаВ этом месяце президенту Байдену исполнится 80 лет (20 ноября). В начале этого года большинство опрошенных демократов (60 процентов против 30) заявили, что предпочли бы, чтобы кандидатом от партии был кто-то другой. Более высокие, чем ожидалось, результаты демократов на этих выборх могут убедить Байдена, несмотря на почтенный возраст, идти на переизбрание. Ранее президент заявил, что намерен баллотироваться на новый срок, хотя еще не принял окончательного решения. Если он так решит, видные представители партии, следуя политической традиции, могут отказаться от участия в выборах.

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