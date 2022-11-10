Independent – из-за высокого спроса в британских продовольственных фондах заканчивается еда

Продовольственные фонды Великобритании предупреждают, что нынешняя зима будет труднее, чем когда-либо, потому что запасы продуктов на складах истощаются, пишет британская газета The Independent. Пятая часть людей, которые сейчас обращаются в благотворительные организации — из работающих семей. После оплаты счетов на электроэнергию у людей просто не остаётся денег на продукты.



AP

В продовольственных фондах Великобритании заканчиваются запасы, поскольку только за последние шесть месяцев к ним обратились за помощью 320 тыс. человек, пишет британская газета The Independent. Об этом сообщила ведущая благотворительная организация Великобритании.

По данным Trussell Trust, потребность впервые превысила объём пожертвований, при этом теперь каждый пятый человек, обратившийся в сеть, — из работающих семей, а количество выданных пакетов для оказания экстренной помощи больше, чем когда-либо ранее.

За последние полгода число новых пользователей увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Организованная газетой The Independent кампания Feed the Future («Накормить будущее») призывает правительство распространить бесплатное школьное питание на всех детей, живущих в бедности в Англии, поскольку родители всё чаще обращаются в продовольственные фонды за помощью во время каникул.

Продовольственные фонды заявили, что «эта зима будет самой трудной», и предупредили, что запасы продуктов на складах истощаются. Одна мать-одиночка рассказала The Independent, что она «постоянно пытается продать вещи, чтобы найти 10 фунтов стерлингов». Другая рассказала, что вступила в местные клубы, чтобы иметь место, где можно согреться и получить бесплатную чашку чая.

В среду министру образования Джиллиан Киган был задан вопрос о том, что делается для того, чтобы помочь растущему числу детей в бедности, которые не имеют права на бесплатное школьное питание. На вопрос о расширении схемы, чтобы охватить большее количество школьников, Киган отказалась подробно обсуждать изменения, вместо этого заявив в радиоэфире, что этот вопрос «всегда находится на рассмотрении».

Число детей, имеющих право на бесплатное школьное питание, в этом году выросло почти до 2 млн, отмечает The Independent.

«Бесплатное школьное питание — это то, на что я недавно обращала внимание, и фактически оно выросло на 300 тысяч человек за последние пару лет, — сказала Киган. — Таким образом, это самое большое число детей, которые сейчас получают бесплатное школьное питание — около 1,9 миллиона, более трети детей».

Либеральные демократы обвинили консерваторов в бездействии, поскольку стало известно, что всё больше работников, занятых полный рабочий день, испытывают трудности с оплатой питания.

Айеша, одинокая мать троих детей, которая ведёт свой собственный бизнес по уборке помещений, обратилась за помощью в North Kensington Community Kitchen. В хорошие недели у неё есть около 20—30 фунтов стерлингов в неделю на еду, но бывают недели, когда у неё ничего нет.

«Всё дорожает, особенно в том, что касается покупки еды, подгузников, детского молока, — рассказывает она. — Я пользуюсь счётчиком электроэнергии с предварительной оплатой и обнаружила, что мне приходится пополнять счёт каждые несколько дней. Раньше это было раз в неделю, теперь — раз в два-три дня».

Она больше не пользуется духовкой так часто, как раньше, и старается выходить из дома, чтобы сэкономить на электричестве. «Я хожу во множество игровых групп, чтобы как можно чаще выходить из дома. Там я могу заряжать телефон, заряжать аккумуляторы и пользоваться интернетом», — призналась британка.

37-летняя Фейт Ангвет из Саутуарка сказала, что она присоединяется к местным общественным группам, чтобы согреться и получить чашку чая. «Раньше закупки на неделю обходились мне примерно в 40 фунтов стерлингов. Теперь они стоят 70 фунтов, и я исключила часть товаров», — рассказывает она.

У Фейт Ангвет есть сын пяти лет и дочь двух лет. На каникулах она получила талоны на бесплатное школьное питание и посетила местный общественный центр, чтобы получить замороженные продукты для своей семьи. «Время от времени мне приходится обращаться в продовольственный фонд, когда приходят неожиданные счета. На прошлой неделе моя стиральная машина внезапно перестала работать, и мне пришлось нагнать 200 фунтов, которых у меня не было», — поделилась она с журналистами The Independent. Бывает, что в конце месяца у неё не остаётся денег на проезд и ей приходится ездить зайцем, добавила она.

51-летняя Лоури Уильямс, живущая недалеко от Блэкпула, обратилась в продовольственные фонды после того, как пять лет назад потеряла свою аудиовизуальную компанию. «Я живу изо дня в день. Сейчас у меня буквально не хватает денег, чтобы оплатить все счета. Я не могу смотреть в будущее. Это ужасно», — жалуется она.

Одна из самых тяжёлых проблем — невозможность купить что-то для своей 13-летней дочери, добавила Уильямс: «На днях мы гуляли, она захотела перекусить, а у меня совсем не было денег. До Рождества остался месяц без денег. Мы не живём, нас буквально давят каждый день. Риши Сунак никогда не узнает, каково это — опустить руку в карман и не найти 10 фунтов».

Благотворительная организация Trussell Trust предупредила, что продовольственные фонды находятся на «переломном этапе» из-за «цунами нужды», вызванной кризисом стоимости жизни.

«Кто-то из тех, кто недавно пришёл в продовольственный фонд, заявил мне, что «покупать молоко сейчас — это роскошь», — отметила менеджер продовольственного фонда в Bradford Foodbank Джози Барлоу. Продовольственные фонды сами сталкиваются с проблемами, когда люди сокращают благотворительные пожертвования, чтобы уберечь свои финансы. «За последние два месяца мы наблюдаем огромный рост числа людей, обращающихся в продовольственный фонд, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и наши запасы очень низки для этого времени года», — подчёркивает Барлоу.

По словам Шарлотты Хилл, генерального директора благотворительной организации The Felix Project, которая поставляет излишки продовольствия в благотворительные организации и школы, участники программы «взывают» к большему количеству продовольствия. «К нам обращаются ещё сотни новых благотворительных организаций и школ с просьбой о помощи», — пояснила она.

В свою очередь исполнительный директор Trussell Trust Эмма Реви отметила: «Мы призываем премьер-министра к решительным действиям по бюджету на следующей неделе. Помимо обеспечения скорейшего повышения пособий в соответствии с инфляцией, он должен пойти дальше, чтобы сократить разрыв между ростом цен и доходами в зимний период».

Член парламента от либерал-демократов Венди Чемберлен считает «неприемлемым», что «семьи и пенсионеры вынуждены полагаться на доброту своей общины». «Это чрезвычайная ситуация, но консерваторы бездействуют», — добавила она.

Представитель правительства на это заявил, что они оказывают прямую поддержку нуждающимся домохозяйствам, выплачивая пособия по прожиточному минимуму, заключает британская газета The Independent.