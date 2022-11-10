 

Радость, которую не ждали – Личное мнение

10.11.2022, 22:30, Разное
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Может, у меня что-то с глазами, но на фотографиях я различаю Оксану Самойлову и Анастасию Решетову только по наличию рядом Джигана.

Болтается где-то рядом квадратный атлет? Значит, Самойлова. Нету? Ну, значит, одинокая Решетова:


Фото: Соцсети

Самойлова это, видимо, тоже в глубине головы понимает, а потому мужа ценит. Настолько, что решила закатить свадьбу.

А тут и повод нужный — 10 лет со дня сочетания. Тогда, признаётся Самойлова, не отпраздновали, зато сейчас она может позволить себе сыграть вторую свадьбу.

«Я выезжаю смотреть площадку под свадьбу. Остался месяц, мы отменили сначала, а теперь когда времени уже не осталось решили все таки делать», — цитируют Оксанку СМИ, называя её почему-то бизнесвумэн.

Оксана нашла и локацию, и всё продумала. Всего через месяц будет всем нам пышное торжество. Джигана нарядят в приличный костюм, он принесёт клятву верности. Оксанка бросит букет в толпу подруг — у неё есть подруги, кстати? Если нет, то может быть, пригласят Решетову. Ей букет срочно необходим.

Место свадьбы Самойлова не раскрыла, чтобы люди заранее не толпились. Зато рассказала, что платье будет с километровым шлейфом. Я предлагаю также не забыть про фату.

Это ли не радость? Вы рады?

Источник: Лена Миро


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