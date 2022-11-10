Мнение: Культура не равна искусству, проблемы у музыкантов и аналогия для паникёров

1. Как верно указывает Виктор Мараховский, искусство и культура — две разные вещи (ссылка):



Проблема нашей страны в том, что нам слишком долго выдавали искусство за культуру, приучая принимать искусниц обоего пола за носителей культуры.

Между тем носитель культуры — не тот, кто транслирует смыслы, а тот, кто их воплощает.

Принимать искусника за носителя культуры — всё равно что принимать артиста, убедительно изображающего монаха в хорошем кино, за человека, который постится, трудится и молится за окружающих днями напролёт.

Или принимать актрису особого жанра, с огоньком показывающую, как размножаются люди, за многодетную мать.

Культурному человеку немыслимы, например, вещи вроде предательства или отступничества — потому что культура их отвергает.

А человек искусства — это просто другое явление. Он может быть культурным человеком (честь ему тогда и хвала), а может и не быть. Он может быть просто говорящей обезьяной, выдрессированной на эстетизм.

И XXI век достаточно развратил искусников и искусниц, чтобы большинство из них вообще не усвоили ничего из той культуры, которую ретранслировали и перерабатывали, и выросли и даже состарились дрессированными шимпанзе.

И когда они услышали рык истории — то у большинства не нашлось культуры достаточно даже для того, чтобы собезьянничать «my country, right or wrong» (действительно культурную формулу). Ну хотя бы из собственного достоинства и из чувства благодарности. Нет, они моментально приняли сторону того, кого сочли сильным.

Так что не надо переживать о том, что «вся наша культура против нашей страны, вся против». Это по определению невозможно. Культура — здесь, с нами.

2. В феврале 2022 скрипач Владимир Спиваков осудил спецоперацию, призвав Россию «сесть за стол переговоров». Разумеется, он имел в виду не переговоры в традиционном понимании этого слова — к равноправным-то переговорам Россия была готова с самого начала, и в 1992, и в 2004, и в 2014, и даже в нынешнем непростом году. Под «переговорами» наша интеллигенция имеет в виду переговоры на условиях США, то есть полную капитуляцию России с установкой марионеточного режима в Кремле и последующим расчленением нашей страны.

Однако, как и следовало ожидать, демонстративное выступление против России господину Спивакову не помогло. Его уволили с поста директора Эльзасского фестиваля классической музыки, которым он руководил с 1989 (ссылка).



Теперь место хорошего русского займёт музыкант правильной национальности, француз Ален Алтиноглу.

Продолжает страдать и группа Little Big, которая была очень популярной в России, но в феврале выступила в прокси-войне на стороне американцев и уехала в США. Группа жалуется на нехватку денег (ссылка). Ранее музыканты вынуждены были давать концерты в местных барах, где им платят 500 долларов за вечер. Теперь они что-то совсем приуныли, перестали исполнять часть своих финансовых обязательств и полагают, что смогут вернуться в Россию только через 15-20 лет.

Повторюсь, всё вполне ожидаемо. «Хороший русский», который ругает Россию и по мере сил помогает Западу воевать против России, вовсе не союзник Запада. С точки зрения Запада, это деморализованный, сдавшийся в плен противник, который не представляет для Запада никакой ценности. Значимой пользы этот отработанный материал принести не может, так что и кормить его совершенно необязательно. Отношение Запада к русским хорошо показано в фильме «Бесславные ублюдки» (2009). Замените в вот в этом отрывке евреев на русских, и вы поймёте, насколько наивно смотрятся с той стороны попытки российской intelligentsia стать полноценными гражданами «цивилизованного мира».

3. Автор Дзен-канала «Объясняю на пальцах» пишет (ссылка):



Давайте представим такую ситуацию: на Россию нападает какой-то очень сильный враг. Намного сильнее, чем она сама. Ну, раза в 3-4 точно. После этого, в течение 8 месяцев развивается такой сценарий:

1) Враг оккупирует 25% нашей территории, причем наиболее развитые промышленные и сельскохозяйственные регионы – Урал, Кубань, Поволжье и т.д. Более того, он проводит там референдумы и делает их частью себя.

2) Из России уезжает в качестве беженцев 25% населения, то есть 40 миллионов (!!!) человек.

3) Среди оставшегося населения проводится 6 волн мобилизации, в результате набирается войско размером в 3% от изначальной численности населения (почти 5 миллионов солдат).

4) Но даже такой армии не хватает, чтобы вернуть потерянные территории. Господство в воздухе потеряно, наша авиация практически не имеет возможности взлетать. Потери чудовищные.

5) Бюджет России заканчивается в первые полгода. Далее он зависит от финансов Китая, Индии, Ирана и прочих ситуативных союзников. 50% бюджета – это то, что иностранцы дают в долг.

6) Оружие тоже, кстати, заканчивается. Вся надежда на поставки из Китая и Индии. В долг.

7) Враг имеет возможность наносить ракетные удары по любой точке страны от Калининграда до Владивостока.

8) Более того, он наносит такие удары. Каждый день в Москве и Петербурге слышатся взрывы. И во всех крупных городах тоже.

9) 30% энергетики России уничтожается. Веерные отключения. Огромные проблемы с водой, канализацией, ж/д транспортом и связью.

10) Россия лишается всего флота.

11) У России нет ядерного оружия. У врага его хватит чтобы уничтожить хоть всю планету.

12) Все “союзники” России (Китай, Индия, Иран) испытывают собственные проблемы с экономикой. Жуткая инфляция, рост цен, энергетический голод, недовольство населения. Их оппозиция убеждает общество: “Хватит кормить Россию”.

Представили все это? Так вот. Теперь представьте, что в такое ситуации всё наше население бегает по чатам и кричит:

– Ура! Мы смогли потопить один корабль врага! Мы скоро победим! Мы почти выиграли! Скоро вернем Урал и Кубань! Враг ни на что не способен!