 

Скандалы: Безработная Европа

10.11.2022, 22:15, Разное
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Компании объявляют о массовом сокращении штата

По информации The Wall Street Journal, компания Марка Цукерберга Meta Platforms Inc.*, объединяющая бренды Facebook, Instagram (признаны причастными к экстремистской деятельности и запрещены в России) и WhatsApp, на этой неделе намерена объявить о массовом сокращении штата. По сведениям издания, грядущие увольнения станут самыми крупными за всю историю организации. Одной из вероятных причин стал удручающий финансовый отчёт за последние три месяца, выявивший потерю с октября прошлого года около четверти стоимости акций компании.

Налицо и ощутимое снижение выручки от рекламы, сокращение инвестиций и возросшая активность платформ-конкурентов вроде TikTok.

Невесёлые известия приходят и со стороны банковского сообщества. Швейцарский банк Credit Suisse на днях сообщил о намерении уволить до конца года около 2,7 тысячи сотрудников.

Сокращение персонала в банковской и финансовой среде в последние месяцы стало сигналом ухудшения ситуации во всех секторах экономики.

Итальянский государственный банк Monte dei Paschi di Siena ещё в конце лета заявил о предполагающемся увольнении тысячи сотрудников, при этом 3,5 тысячи человек будут досрочно отправлены на пенсию до 30 ноября 2022 года – таким образом кредитная организация планирует выполнить взятые на себя обязательства по сокращению расходов. Ту же политику экономии на персонале намеревается проводить и шведская финансово-техническая компания Klarna, готовая уволить до 10 процентов от своего семитысячного штата.

О планах по сокращению сотрудников в самом ближайшем будущем сообщили финский авиаперевозчик Finnair, прекративший полёты в Россию и потерявший из-за этого приличную часть своих доходов (увольнение до 200 сотрудников по всему миру), и французский Air France (300 увольнений «на земле»).

Газета Daily Mail подготовила подборку сведений о грандиозных увольнениях на крупнейших фабриках и заводах Европы. Список сокращающих штат предприятий безграничен и ежедневно пополняется новыми именами. В частности, немецкий химический концерн BASF, в последнем квартале снизивший чистую прибыль на 27 процентов и претендующий на государственную поддержку, объявил о том, что планирует провести массовое сокращение численности сотрудников. Немецкая химико-промышленная компания Henkel из-за падения спроса на свои товары собирается уволить около 2 тысяч работников. К такому шагу привёл в числе прочего рост издержек, а также проблемы с поставками сырья, необходимого для производства продукции. Производитель ветрогенераторов Siemens Gamesa присоединился к своему немецкому партнёру и заявил о необходимости сокращения 2,9 тыс. рабочих мест по всей территории Европы. Крупнейший финский конгломерат предприятий тяжёлой промышленности Valmet Oyj только за три месяца уволил 340 сотрудников, виня во всём российско-украинский конфликт и вызванное им уменьшение числа заказов.

Тот факт, что крупные экономически успешные предприятия вынуждены ради собственного выживания сокращать производство и увольнять существенное число работников, является очень тревожным сигналом для экономики всего европейского сообщества.

Потеря части доходов, вызванная глобальной инфляцией, ростом цен на первичное сырьё, транспорт и энергоносители, сбои в поставках и сокращение спроса на фоне сужения финансового рынка и биржевого спада не только вынуждают стабильные до недавнего времени предприятия экономить буквально на всём, лишь бы пережить очередной глобальный спад и не обанкротиться, – это создаёт серьёзные предпосылки для глубокого социального кризиса со всеми вытекающими последствиями. Безработица, снижение спроса и производства, рецессия, дефицит госбюджета и невозможность оказать поддержку бизнесу и собственным гражданам – всё это служит отличной средой для возникновения политической нестабильности и внутреннего напряжения в странах ЕС. Быть может, именно поэтому поиск дипломатического пути разрешения российско-украинского конфликта, попытка пойти на компромисс и взаимные уступки сейчас обретают особую актуальность. Европа ищет мира и стабильности, и первый сигнал об этом посылают простые граждане, неопределённость положения которых заставляет бизнес и государства ЕС двигаться в ином направлении.

Рим

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Анна Цыба

Оригинал материала: “Октагон”


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