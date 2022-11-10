Мнение: США: выборы и поднятая целина

Писать что-либо критическое о выборах в США в нашем Рунете в принципе бесполезно, поскольку читатели такого рода текстов делятся на строго две категории: одна, более исконно-посконная и более путинистская, уверена, что все выборы в принципе – ложь и обман, «развод трудящихся», и никакие подробности им в принципе не нужны, они от них скучают и засыпают; и вторая половина – либерально-прозападная, воспринимающая любое дурное слово об американской избирательной системе как непростительное кощунство и просто плевок в душу – эти не засыпают, а наоборот, приходят в священное неистовство подобно первым христианам, услышавшим от богохульника сомнения в непорочности святой девы Марии.

А других нет. Что ж, напишу для себя.

В Америке с выборами в очередной раз происходит черт знает что. Во-первых, вторые выборы подряд на фоне «почтового голосования» снова случилась невиданная грандиозная явка – американцы, если считать вместе с почтой, прямо-таки повалили наперебой участвовать в политической жизни. И все бы ничего – на фоне высокой инфляции и многочисленных признаков грядущего экономического кризиса это нормально, тем более, что Америкой, по всем опросам, еще и управляет в этот нелегкий час КРАЙНЕ непопулярный президент. Однако результаты, хотя еще и не подведены все итоги, удивляют уже сейчас.

Обычно высокая явка на фоне кризисных явлений и общего недовольства населения означает одно – крупные неприятности для правящей партии. Это знакомо даже нам самим: в России, на фоне перманетного кризиса последних как минимум 10 лет, власти всячески стараются «сушить явку», стремясь, чтобы на выборы приходили только наиболее подконтрольные ей группы населения – бюджетники и пенсионеры. А все недовольные, считают власти в РФ, пусть лучше сидят по домам, им старательно внушают мысль, что «сделать ничего нельзя, и лучше просто плевать на выборы».

Вообще, это общее правило: если в стране всё хорошо, экономический рост – власть стремится максимально поднять явку, чтобы максимально размыть голоса недовольных какими-то мелочами (которые всегда есть). И наоборот: если в стране кризис, считается, что власти выгоднее провести выборы как можно «тише» – так больше шансов, что недовольные не заметят или махнут рукой, и поражение будет не настолько сильным.

Сейчас в Штатах мы уже видим определенный парадокс: явка высока как никогда, и при этом правящая партия – «демократы» – выглядит очень уверенно, по некоторым оценкам, она уже имеет все шансы удержать Сенат, а то и, чем черт не шутит, сохранить преимущество и в американской Палате представителей! Как так? Ведь все опросы предсказывали чуть ли не безоговорочную «красную» (республиканскую) «волну» и полный разгром «демократов», более того, большинство наблюдателей признавали такой исход наиболее естественным и ожидаемым. Тут еще и явка оказалась вполне на вид «протестной» – и нате, такой облом (для Трампа и респов). Почему?

«Поддержка демократов» дошла даже до таких анекдотичных случаев, как «избрание мертвецов»:

«Умершие в прошлом месяце демократы от штатов Пенсильвания и Теннесси были переизбраны в палату представителей США. В Пенсильвании, бывший конгрессмен от этого штата демократ Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет, все же был переизбран, получив 85 процентов. Скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннесси демократ Барбара Купер во вторник “выиграла гонку” в 86-м избирательном округе этого штата».

Как такое могло случиться – что пали разом все социологические и теоретические выкладки? И как могло на этот «парадокс» повлиять «почтовое голосование»?

Чтобы разобраться, нам надо понять, как вообще устроена избирательная система США. Дело в том, что она довольно существенно отличается от привычной нам российской. И ключевое, на мой взгляд, отличие – само понятие «избирателя».

Мы в России привыкли, что являемся избирателями, так сказать, по умолчанию. Никаких отдельных усилий, чтобы «стать избирателем», нам предпринимать не надо – мы автоматически им становимся по достижению возраста совершеннолетия, то есть 18 лет. В Америке тоже так… но не совсем.

В России мы приходим на участок по своему месту жительства и без сомнений ожидаем увидеть свою фамилию в списках избирателей – хотя и не думали что-то специально предпринимать, чтобы она там была. Наоборот – в России любой немедленно учинит скандал, если придет на избирательный участок, а своей фамилии в списках не найдет. Почему? Потому что у нас «по умолчанию» предполагается, что КТО-ТО должен заранее внести нашу фамилию в список. Это возможно, потому что в РФ до сих пор действует система «регистрации по месту жительства» (бывшая «прописка»), и органы МВД и юстиции «делятся» данными с избиркомами, все это поверх и помимо воли самих граждан.

В Америке не так – прежде всего потому, что там нет и никогда не было системы принудительной регистрации по месту жительства. Фактически их система выборов выстроена изначально с учетом этого обстоятельства, и поэтому там регистрация «избирателем» всегда была сознательным актом самого гражданина. Если некий американский гражданин хочет голосовать на выборах – он должен прийти на избирательный участок в своем городе, местности, штате – и подать что-то вроде заявки. «Я, Джон Смит, буду на предстоящих выборах голосовать ТУТ, поскольку живу неподалеку».

Всё очень разумно и, может быть, по идее даже лучше устроено, чем в РФ (у нас, как обычно, государство слишком патерналистски настроено в отношении жителей и делает за них то, что, в общем-то, должны делать – или не делать – они сами). Но – в связи со всеми этими делами в Штатах все время наблюдался довольно странный парадокс: у них число зарегистрированных избирателей всегда было как-то сильно меньше, чем в общем людей с правом голоса!

Россиянину (да и многим даже американским эмигрантам, которые никогда не давали себе труд получше узнать страну, в которой живут) такое слышать крайне дико. Как это – избирателей меньше, чем лиц с правом голоса?? Ведь в нашем представлении «избиратель» и «человек с правом голоса» – это одно и то же! Но в Америке не так.

Вот простейший пример, прямо из Вики: в 2016 году на выборах президента США (когда боролись Трамп и Хиллари), в США было зарегистрированно избирателей… около 130 млн. человек. Обычно эту служебную информацию проскакивают не замечая – в конце концов, какая разница, всем же интересно, кто победил. Но если вдуматься – как 130 млн.?? Ведь в США население, как нам сообщает та же Википедия – 330 млн. человек! А где, спрашивается, еще 200 (ДВЕСТИ!) миллионов человек??

Ладно, успокоимся – мы же знаем, что граждане в возрасте до 18 лет не голосуют. Но сколько таких граждан в Америке? Не будем лезть в справочники, просто прикинем: обычно детей и подростков – примерно 20-25% от населения. Следовательно, если брать США – от 66 до 82 млн. чел. Возьмем что-то среднее между этими цифрами. Получаем, что людей старше 18 лет – то есть людей с правом голоса (согласно 26 поправке к Конституции США) в Америке примерно 255 млн. чел.

А зарегистрированных избирателей в 2016 году – 130 млн.! Получается, что в Штатах – оплоте демократии и самом яростном борце за нее во всем мире – почти половина ее жителей, имеющих право голоса, не то что ни за кого не голосует, но даже не регистрируется как избиратель, то есть вовсе ПЛЮЁТ на это своё святое право!

Вообще говоря – какая-то неловкая ситуация. И, думается, многих американских демократов (уже без кавычек, то есть людей демократических убеждений в принципе) она как-то удручала, и они думали, как это исправить.

Я же, однако, в силу профдеформации посмотрел на такое положение вещей взглядом политтехнолога. И подумал: «Блииин! Это ж какой, получается, есть РЕЗЕРВ для почти безнаказанных манипуляций при голосовании в любую сторону!» Перенесемся в 2016 год. Посмотрим на ситуацию вместе. Дано – 130 млн. избирателей во всех штатах. И – еще 125 млн. человек, которые В ПРИНЦИПЕ имеют право голосовать, но даже не думают это делать, живут себе как хотят – очевидно, им в принципе все равно, какая там власть будет на дворе.

И при этом мы знаем, что зачастую (в так называемых «колеблющихся штатах») голоса (между «зарегистрированными избирателями»!) часто делятся почти строго пополам, то есть исход борьбы между кандидатами может решить буквально какая-то тысяча-другая голосов.

Можно сделать этакую «сельскохозяйственную» ассоциацию. Вот есть распаханное, давно и тщательно культивируемое поле – зарегистрированные избиратели. За ними тщательно ухаживают, пропалывают и поливают сразу две партии – и демы, и респы, «красные» и «синие». И рядом – тоже потенциально плодородная земля, но – не включенная в оборот. Своего рода целина. Причем по размерам поле и целина примерно равны! А ведь если бы можно было «с целины» тоже собирать какой-то, пусть небольшой, но урожай – это же будет «неучтенка», которую можно бросать на чашу весов, и с гарантией получать результат в свою пользу!!

По некоторым теориям, Трамп в 2016 году сделал что-то подобное – правда, это у него получилось почти стихийно, «само». Оппоненты жаловались, что «рыжий прохвост» вопреки всем прогнозам победил Хиллари, поскольку сумел своими речами зажечь так называемый white trash («белый мусор») – белое обнищавшее население в «ржавом поясе» Америке, бедняков, которые проживали в каких-то хибарах или вообще вагончиках и, в общем, давно махнули рукой на любые голосования. А тут Трамп их «сподвиг», они вдруг зарегистрировались, явились на участки – и стали той самой невесть откуда взявшейся гирькой, которая как раз и перетянула чашу весов.

Так ли оно было – бог весть. Факт тот, что после 2016 года именно «демократы» (в соотвествии с названием) невиданно озаботились вопиющим состоянием американской избирательной системы, когда почти каждый второй гражданин США с правом голоса не может голосовать, поскольку даже не зарегистрировался как избиратель. И – пошла ползучая реформа.

Не знаю деталей, так, слышал краем уха, остальное достроил уже у себя в голове. Но концепция понятна: есть потенциально 125 млн. человек, которые про выборы ничего не знают и знать не хотят – их надо как-то включить в Систему, дать им зарегистрироваться. Заксобрания разных штатов начали ваять законы на этот счет. Но тут возникает сразу другой вопрос: если эти люди (по-научному они называются абсентеисты) за всю жизнь не могли дойти лично до участка, чтобы там зарегистрироваться как избиратели – кто сказал, что они попрутся на тот же участок, чтобы голосовать?

А если они на участок все равно не пойдут – к чему тогда вся эта активность по их регистрации как избирателей??

И тут возникает гениальный ответ: а не надо! Почта! Не надо никуда ходить! Надо дать им право голосовать по почте!! «И работа в конгрессах штатов закипела».

Понятно, что изначально цель была самая благородная – как у Остапа Бендера: «Мы только лишь помогаем детям». Даже еще благороднее: «Мы всего лишь помогаем развитию демократии». Что может быть святее этого?!

А на деле, очевидно, с введением в систему последнего недостающего звена – почты (то есть отказа от требования личного участия в голосовании), вся схема грандиозной махинации оказалась выстроена. Поясню просто общий принцип: «добрая» регистрация ПЛЮС почта позволила ввести в Систему людей, которым абсолютно все равно, кто там победит, а кто проиграет. В идеале они вообще не должны знать, что за кого-то голосуют. ЗА НИХ это вполне могут сделать люди, которые их, собственно, и зарегистрировали как избирателей. Личное присутствие не нужно, а поставить галочку и положить бюллетень в конверт может кто угодно (сами бюллетени – анонимные, голосование ведь тайное).

Вот, собственно, и всё. Это объясняет и взлеты явки (которые теперь неизменно имеют место независимо ни от чего – хоть тебе ковид на дворе, хоть экономический кризис), и «успешность» демократических кандидатов, несмотря ни на экономический кризис, ни на подступившую деменцию, ни даже на смерть самоё кандидата.

Я бы назвал эту выдающуюся методику «Поднятая целина». Если, конечно, наследники Шолохова не будут возражать.

Да, забыл сказать для тех, кто всё это слышит первый раз в жизни: в 2020 году по сравнению с 2016-м количество зарегистрированных избирателей в США выросло разом… на 30 млн. чел.