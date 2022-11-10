В тренде – короткие прически из 60-х: модные сегодня модели, которые помогут сбросить несколько лет

Многие женщины зрелого возраста предпочитают носить короткие стрижки. Это очень мудрое решение, поскольку почти все они являются омолаживающими. Рассмотрим несколько моделей причесок, среди которых вы обязательно найдете именно свою.

Стрижка для седых волос

Очень стильная и красивая стрижка, которая идеально подойдет для седых волос. Используйте фиолетовый тоник, чтобы добавить немного оригинального оттенка. Челку можно зачесать набок, так стрижка будет выглядеть просто обворожительно.

Зачесанная вперед пикси (на главном фото)

Красота и смелость, креативность и стильность – вот характеристика прически, которая выглядит просто замечательно на женщинах старше шестидесяти лет. Остановите на ней выбор, и вы будете всегда чувствовать себя молодой.

С рваными прядями

Элегантная, креативная и экстравагантная стрижка, которая никого не оставит равнодушным. Рваные пряди визуально добавят объема, а вы легко сбросите несколько десятков лет, поскольку это прическа для молодых душой (наверняка именно такой вы являетесь).

Для ношения с очками

Стильная прическа пикси, преимуществом которой является универсальность. Можно с уверенностью сказать о том, что такая модель подходит для любых типов волос (густых и тонких, прямых и вьющихся). Она смотрится свежо и игриво, поэтому вы можете использовать ее в качестве омолаживающей.

Суперкороткая стрижка

Если в приоритете у вас красота и практичность, лучшей модели не найти. Отдайте предпочтение суперкороткой стрижке, которая смотрится великолепно и не нуждается в укладке. Кроме того, вы сможете намного реже посещать салон, поскольку прическа держит форму достаточно долго.

С перьями

Это многослойная и фактурная прическа, которая упорядочит ваши густые волосы и визуально придаст объема тонким прядям. Она легко воспринимается в качестве деловой и повседневной укладки, не менее эффектно она смотрится в качестве нарядной прически.

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Классический боб

Стрижка боб является самой популярной, поскольку подходит представительницам прекрасного пола разных возрастов. Остановите выбор на этой модели, и вы не пожалеете. Боковой пробор сделает ее еще более эффектной.

Кремово-русый боб с челкой

Очень стильный боб с ровным срезом и структурированный посередине. Оригинальный цвет добавляет шарма, поэтому вы можете использовать любую технику окрашивания. Светлые оттенки помогут вам выглядеть моложе.

Шегги

Очень оригинальная и креативная прическа для молодых и энергичных женщин, а значит, именно для вас. Волосы выглядят ухоженными, форма остается неизменной до конца дня и не требует дополнительной коррекции и длительной укладки.

Асимметричный боб

Модная и стильная прическа, моделирующая форму лица. Вы будете выглядеть просто великолепно даже при наличии очень тонких волос, поскольку прическа не предполагает наличия большого объема.

С локонами

Если вы являетесь счастливой обладательницей вьющихся от природы волос, вам неимоверно повело, поскольку вы можете выбрать одну из множественных понравившихся вам моделей. Это может быть боб или любая прическа, независимо от формы и длины (до подбородка, чуть выше или ниже). Ваши локоны просто очаровательны, поэтому смело делайте свой выбор.