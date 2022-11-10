Красиво, удобно и очень оригинально: почему на праздники стоит попробовать сделать косу с бантиком из волос, и как можно оригинально стилизовать эту прическу (идеи с фото)

Если вы мечтаете поразить своей оригинальной прической всех присутствующих на торжестве (можете оставить эту идею для Нового года), обратите внимание на такой элемент, как бантик из волос. Он выполняется довольно просто, а ваша праздничная прическа будет выглядеть по-хорошему сложной.

Формирование бантика

Вы можете выполнить бантик разными способами. Одним из самых простых является отделить две пряди и просто связать их бантиком. Поскольку волосы скользкие и не будет держать форму, закрепите их посередине декоративной заколкой, шпильками или невидимками.

Можно также сделать петлю из волос, зафиксировать ее резинкой. Затем пальцами проделать отверстие чуть ближе к корням волос по сравнению с основанием петли и протянуть туда кончики волос.

После этого разделить петлю на две части и поместить кончики посередине. Бантик можно сделать со всех волос или использовать его в качестве элемента, как это представлено на фото с изображением разных моделей подобных причесок.

Коса с бантиком

Очень оригинальные и стильные прически можно сделать, соединив два элемента: косу и бантик. Можно сделать бантик сверху, а чуть ниже сплести косичку со всех или центральной части волос. Если это будет центральная часть, получится эффект галстука, и такая укладка выглядит просто потрясающе. Плетение может быть традиционным, французским, колосок, рыбий хвост и пр.

Очень стильно смотрится боковая коса, которая имеет форму полукруга и заканчивается бантиком (можно сделать бантик у основания).

Не менее привлекательно будет смотреться бантик в качестве «мальвинки».

Для оформления прически необходимо отделить горизонтальным пробором часть волос, связать ее в хвостик, затем сделать из него бантик (речь идет о верхней части волос).

Два бантика – это ничуть не хуже, чем один.

Вы можете разделить волосы вертикальным пробором, затем каждую из боковых частей сплести в косичку (плетение снизу вверх), а кончики оформить в виде бантиков.