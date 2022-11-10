 

Мнение: О сути херсонского «договорняка»… Тайное становится явным?

10.11.2022, 21:32, Разное
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Фото © Reuters

А в том, что это был именно «договорняк», сомнений всё меньше и меньше. Вот только он совсем не такой, о котором вслух говорят или хотя бы втайне надеются разного рода квасные патриоты и диванные аналитики. Не «большой» и «всеобъемлющий», как минимум.

И даже не с теми

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил отвод российских войск из Херсона. При этом он также заявил, что работа Анкары в качестве посредника продолжается. «Решение России в отношении Херсона является положительным», — дружно цитируют главу Турции российские СМИ. Хотя тут, скорее всего, неточности машинного перевода, и на самом деле турецкий лидер употребил определение «позитивный». Смысловая разница — вполне ощутимая.

Особенно в контексте продолжения этой «положительной» оценки. «Дипломатические усилия Турции продолжаются непрерывно», — заявил Реджеп Эрдоган. При этом он подчеркнул, что говорить об окончании данной работы пока «неразумно». Но как минимум, вполне разумно напомнить, в чью пользу идёт эта «работа».

Сначала — турецкий «газовый хаб», и в рамках этой сделки, позволяющей продолжать поставки «голубого топлива» из РФ на европейский рынок, Анкара выкрутила руки Москве настолько, что Анкара получит свою часть газа практически «бесплатно»: со скидкой, отсрочкой и де-факто по бартеру. Затем стремительное «возвращение» России в зерновую сделку, подчёркивающее не только роль Турции как ключевого посредника в поставках продовольствия с постсоветского пространства на мировой рынок, но и степень её влияния на Кремль. И вот теперь — не менее внезапный «отвод войск…, вооружения и техники за реку Днепр».

Понятно, что резко возросший геополитический статус Анкары — это не только и даже не столько личные качества Реджепа Эрдогана и его навыки ораторского мастерства при убеждении своего российского партнёра. В первую очередь, это сила коллективного Запада и военная мощь блока НАТО, членом которого Турция, к слову, является. Но как, однако, «измельчал» некогда один из самых влиятельных политиков мира! Вместо всеобъемлющих договорённостей о безопасности — помним ведь, с чего всё началось? — мелкие поручения, передаваемые через турецкого пашу и оттого особенно обязательные для исполнения…

А что дальше? Погружение в бездны «Четвёртого мира»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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