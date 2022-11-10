 

В Белом доме заявили о выделении нового пакета помощи Украине

10.11.2022, 21:25, Новости дня
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США готовы выделить Киеву очередной пакет военной помощи, которая будет включать в себя системы противовоздушной обороны, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Военная помощь включает в себя ракеты для системы ПВО Hawk, четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger, передает ТАСС слова Салливана.  

Все это дополнил помощь, оказанную другими союзниками Украины, добавил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.

MIM-23 Hawk, Hawk (мобильная ракета-перехватчик) – американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании «Рейтеон».

ПВО Avenger – американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещённый на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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